Hojs: Ljudje so upravičeno nervozni, ker policija ničesar ne more raziskati

Notranji minister Aleš Hojs je predstavil poročilo o izvedenem nadzoru nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Opozoril je na pomanjkljivosti, ki jih opažajo pri delu NPU in pri tem spomnil na dodatne revizije preiskav, ki jih je odredil lani. Gre za preiskavo v Banki Slovenije iz leta 2012, domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic, domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, ... Hojs o omenjenih preiskavah ni konkretno govoril, je pa opozoril na pomanjkljivosti, ki so jih pri preiskavah ugotovili.



»Pri ugotovitvah gre za izjemno hude napake, pred katerimi ni mogoče bežati,« je dejal Hojs in opozoril, da so pomanjkljivosti pri evidentiranju zaseženih predmetov pri hišnih preiskavah, upravljanje z bazami podatkov, dolgotrajnost in zavlačevanje preiskav, neustrezno vodenje preiskav ...



Iz poročila izhaja, da določene »preiskave trajajo tudi pet let in da stvari ležijo v predalu tudi več let,« je povedal Hojs in dodatno pojasnil, da v enem od primerov vodja preiskave ni želel podpisati, kako naj se preiskava nadaljuje oziroma »se ni mogel odločiti, kaj bo naredil«.

Hojs: Tukaj nekaj ne 'štima'

»Škandalozne dolgotrajnosti preiskav kažejo na to, da je možno z neustreznim vodenjem preiskave stvari v predalu držati več let. Ljudje so upravičeno nervozni, ker policija ničesar ne more raziskati,« je dejal Hojs in izrazil pomislek, kako to, da so kljub dolgim preiskavam vsi na NPU ocenjeni z oceno odlično. »Tukaj nekaj ne 'štima'.« Opozoril je tudi na primer, ko »glavni osumljenec, zoper katerega se vodi tožilska preiskava, ni bil niti identificiran, zaslišan, čeprav je bilo njegovo ime znano. Nič ni bilo narejenega v primeru pranja denarja NLB.« V primeru odmevne zgodbe o žilnih opornicah je po besedah Hojsa NPU predlagal tožilstvu nadaljevanje ustreznih aktivnostih, a je tožilec to zavrnil in ocenil, da ni znakov koruptivnih dejanj«. »Ni problem le v procesiranju preiskav, ampak v celotni verigi od tožilstva, sodišča.«



Po ministrovih besedah bi bilo treba v NPU izboljšati tudi vnašanje podatkov v sistem, a po njegovem zaposleni tega ne želijo početi, »eden od izgovorov je, da stvari iz policije letijo ven«.

