Hojs in Počivalšek razkrila, ali nas čaka popolno zaprtje države

V Tarči politiki razpravljajo o skrb zbujajočih epidemioloških razmerah. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in notranji minister Aleš Hojs sta dan pred odločitvijo vlade v oddaji sporočila, da popolno zaprtje države ne bo prišlo v naprej.

Počivalšek grozil z odstopom, če ne bo po njegovo?

Gospodarski minister je voditeljici dejal, da ne drži, da bi vladi zagrozil z odstopom, če bo na jutrišnji seji vladi razglasila epidemijo oziroma v popolnosti zaprla državo. »Jutri bomo pretehtali argumente ene in drugi strani (zdravstva in politike, op.a) , preden pridemo do odločitve ali zapremo gospodarstvo. /.../ Našli bomo ustrezno rešitev, ki bo omogočila boj z epidemijo in na drugi strani, da bomo preživeli. Ne more tretjina Slovencev povzročiti ogromno škodo in prizadeti tiste, ki smo odgovorni,« je dejal Počivalšek in dodal, da »delamo vse, da bomo našli rešitev, ki bo sprejemljiva za zdravstveni del in gospodarstvo, da preživimo«.

Hojs je bil pri izjavi eksaktnejši. »Vejamem, da bomo na jutrišnji seji in v naslednjih dneh našli rešitev, ki bo sorazmerna - primerno zapiranja dela gospodarstva in morda celo delno zapiranje šol, da bi ublažili pritisk na bolnišnice, nikakor pa to ne pomeni popolnega lockdowna,« je dejal Hojs.

»Na mizi so med drugim skrajšani delovni čas storitvenih dejavnosti, bolj striktno omejevanje zbiranj, predlog o tem, kakšni so nadaljnji koraki, če bo prišlo do zaostrovanja razmer v bolnišnicah, med drugim, ali bo potrebno zvesti šolo na daljavo ...,« je našteval Hojs.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar sinoči v Odmevih dejala, da so v skupini za popolno zaprtje države. Na mizi so za zajezitev širjenja virusa, med drugim naj bi bili to poostren nadzor nad pogojem PCT in kaznovanje kršiteljev namesto opozarjanja, delo od doma za javni sektor, zaprtje gostinskih lokalov najkasneje ob 23. uri in omejitev druženja na deset ljudi, ki morajo izpolnjevati pogoj PCT.