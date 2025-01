Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) GZS pristojne poziva, naj začasno vzpostavijo stari sistem obračunavanja omrežnine, v vmesnem času pa pripravijo nov akt s spremenjeno metodologijo, ki bo upoštevala vse zakonske določbe in priporočila ter tudi specifike gospodarstva. Po ocenah operaterjev bi bil sicer prehod na stari sistem obračunavanja mogoč v zelo kratkem času, pravijo na GZS.

Slovenci po uvedbi novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki po besedah premierja Roberta Goloba to zimo ne bomo imeli nič višjih strokov. »Vlada je z regulacijo cen poskrbela, da bodo te ostale na enaki ravni, kot so bile pred uvedbo novega sistema,« je zagotovil premier.

A je vlada vodstvo Agencije za energijo tik pred božičnimi prazniki pozvala, da zaradi nezadovoljstva med posamezniki in podjetji spričo močnega dviga stroška omrežnine ob novembrskem prehodu iz osemmesečne nižje v štirimesečno višjo sezono s februarjem uvede stari sistem obračunavanja omrežnine, ki je veljal do 30. septembra lani.

Na GZS po besedah generalne direktorice Vesne Nahtigal pozdravljajo, da so vlada in celotna politika prepoznali neustreznost in škodljiv vpliv nove metodologije omrežnin na odjemalce.

Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani je izpostavila predloge Elesa glede spremembe metodologije, ki gredo po njenih besedah v smeri predlogov GZS iz lanskega marca - manj časovnih blokov, ustreznejša časovna in stroškovna razlika med časovnimi bloki, merjenje moči glede na dejansko doseženo moč in popravek tarifnih postavk.

Nikakor pa se Nahtigal ne strinja s predlogi Elesa, da se samo 'popravi' sedanji režim. »Treba je začasno vzpostaviti stari sistem obračunavanja omrežnine, pripraviti povsem nov akt z novo, ustreznejšo metodologijo, pred uvedbo izvesti analize učinkov ter upoštevati specifike gospodarstva,« je poudarila.

Obstoječi sistem predvsem industriji, ki dela 24 ur sedem dni na teden, ne omogoča prilagajanja in bo zato močno povečal stroške poslovanja. Prilagajanja tudi ne omogoča storitvenim dejavnostim, kot sta trgovina in gostinstvo. Na GZS si želijo, da bi tudi gospodarskim subjektom sistem omrežnine omogočal prilagoditve energetske porabe.

Ureditev petih časovnih blokov

Eles je objavil izsledke svoje analize, v kateri je ugotovil, da ureditev petih časovnih blokov ne ustreza več povsem obremenjenosti v sistemu. Zato predlagajo, da bi bilo med delavniki smiselno uvesti tri bloke, za dela proste dni bi uvedli dva časovna bloka, nekatere prilagoditve bi veljale v višji sezoni. S stališča tarif pa po Elesovi oceni ni smiselno razlikovati med višjo in nižjo sezono.

V Sekciji za vprašanja dobaviteljev električne energije, ki deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije, pozitivno ocenjujejo smer rešitev, ki jih je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 12. decembra 2024 v okviru analize časovnih blokov novega omrežninskega sistema in predloga poenostavitev predstavil Eles.

Kot so v preteklosti v strokovnih krogih opozarjali dobavitelji, se je novi model obračuna omrežnine po prejemu dejanskih računov na strani odjemalcev izkazal za nepreglednega in nerazumljivega. Novi način opozarjajo v Energetski zbornici Slovenije ne izhaja iz možnosti prilagajanja odjema odjemalcev, temveč zgolj iz potencialne razbremenitve omrežja. Menijo, da bodo poleg razumljivejše metodologije za nadaljnji razvoj omrežja in pospeševanje rešitev zelenega prehoda in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ključne tudi ustrezno določene tarifne postavke nove omrežnine.