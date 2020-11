Grozljiva izkušnja ministra Logarja: Če bo šlo na pljuča, bo treba v bolnišnico

Pred 14 dnevi so z ministrstva za zunanje zadeve sporočili, da je z novim koronavirusom okužen tudi minister. Pozitiven je bil na rutinskem testu in od takrat ga v javnosti ni bilo opaziti, saj se je moral samoizolirati. Po testiranju je bil deležen kritik, ker se je nato udeležil še nekaterih uradnih dolžnosti. Takoj ko je izvedel za rezultat, pa je odšel v karanteno. Njegovo zdravstveno stanje je bilo sprva stabilno in ni kazal simptomov bolezni.Logar je sedaj prekinil molk in natančno opisal svojo izkušnjo z boleznijo. V petek je izvedel rezultate, v soboto so se začeli kazati prvi simptomi. Upal je, da bo bolezen prebolel z blažjimi znaki, vendar se je vse skupaj stopnjevalo. Takole je napisal (nelektorirano):»V soboto pa se je začelo. Najprej glavobol. Nato strašen pritisk v sinusih. Nezmožnost zaužitja hrane. Iz ure v uro so se stopnjevali simptomi. Do ponedeljka sem dobil praktično vse iz spiska covid simptomov. Razen vročine in kašljanja. V glavi, za očmi pa je streljalo. Bil sem tako uničen, kot še pri nobeni gripi do sedaj. In edino, kar sem lahko jemal v upanju da pomaga, so bile izdatne količine D3, konjske doze C-vitamina in cink. Za vse ostalo je moral poskrbeti čas. Bil sem ‘out’, dobesedno.«Prvi stik z zunanjim svetom je bil telefonski klic predsednika vlade, ki mu je zaželel vse dobro, prebiral pa je tudi odzive v medijih.»Potem je prišlo na vrsto čakanje. Začela so me boleti pljuča. To je slab znak, je rekel zdravnik. Če bo šlo na pljuča, bo treba v bolnico. Postelj pa ni. Še več C vitamina in D3 kapljic. Nekje do petka se je bolečina v prsnem košu izpela. Potem je bilo iz dneva v dan bolje. V ponedeljek, 11 dni po okužbi, sem šel ponovno na testiranje. Spet pozitiven. Zdravnik je rekel da zato, ker v sinusih (odmrli) virus vztraja. A kužnosti ni več. Počakal do petka, ko je zdravnik zaključil bolniško in dejal, da grem lahko nazaj na delo.«Celotni zapis si preberite spodaj.