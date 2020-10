Okužen tudi minister Logar

Doslej so v državnem zboru potrdili okužbe v poslanskih skupinah LMŠ in Levica, pozitiven na koronavirus je bil tudi poslanec SD Gregor Židan.

Z Ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da je s covidom-19 okužen tudi ministerPozitiven je bil na današnjem rutinskem testu za novi koronavirus.»Za zdaj ne kaže simptomov covida-19, a v skladu s priporočili in zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo minister in vsi njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od danes naprej v desetdnevni samoosamitvi,« so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.V zadnjem času je bilo sicer na testih za novi koronavirus pozitivnih več zunanjih ministrov iz držav članic EU. Da sta okužena, sta tako v soboto sporočila že belgijska zunanja ministricain vodja avstrijske diplomacijeSchallenbergova tiskovna predstavnica je izrazila sum, da bi se lahko okužil na zasedanju zunanjih ministrov EU 12. oktobra v Luksemburgu, češ da tveganje predstavlja že samo veliko število ljudi, ki se zbere ob tovrstni priložnosti.Logar se je te dni mudil v Litvi in se tam med drugim srečal vodjo beloruske opozicije