Kje je minister Anže Logar?

Še en minister pozitiven

Minister za zunanje zadeveje pozitiven na novi koronavirus. To smo poročali 23. oktobra. Po več kot 10 dneh ga še vedno ni videti v javnosti. Kako je z njim? Odgovor na to vprašanje je dal. Pojasnil je, da je bil minister ponovno na testiranju in da je še vedno pozitiven, zato ostaja doma. Se pa relativno dobro počuti, z izjemo glavobola. Na ministrstvu za zunanje zadeve so z novim koronavirusom trenutno okužene tri osebe. Danes smo objavili vest, da je pozitiven tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak . Kacin je povedal, da je že nekaj časa v izolaciji, saj ima v družini zdravstveno delavko, ki je bila pozitivna. Vizjak naj bi mu dejal, da če ne bi vedel za pozitiven test, tega ne bi verjel. A Kacin dodaja, da je treba počakati, če bo razvil več simptomov oziroma bolezen v močnejši obliki.