Gorskega reševalca so po akciji aretirali

Anton Kralj - Tonček je alpinist povojne generacije, ki je s svojimi drznimi vzponi v petdesetih letih prejšnjega stoletja utrla pot kasnejšim uspešnim rodovom. Brez prave opreme so se navdušeni mladci lotevali zahtevnih podvigov, ob katerih se sedanjim alpinistom ježi koža. Plezati je začel okoli leta 1950, ko je kot najstnik navdušeno opazoval takrat že uveljavljenega alpinista Marijana Perka, kako je na Pehtra babi, to je skala v Tržiču, na kateri so začeli plezati domala vsi tržiški alpinisti, usposabljal mlade nadobudneže. »Seveda sem tudi sam poskusil in kmalu sem bil tam kuhan in...