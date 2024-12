Poslanka Janja Sluga primerjala shod Albancev v BTC s shodom Janševih podpornikov

Na spletu je zakrožil posnetek Janje Sluga, ki je v Državnem zboru brez dlake na jeziku primerjala dva shoda: tistega v BTC, na katerem so Albanci vihteli zastave in streljali, in tistega v Celju, ko so se pred tamkajšnjim sodiščem zbrali podporniki Janeza Janše. Oba imata eno skupno točko: nista bila prijavljena, je dejala Slugova.

»Neprijavljen shod je neprijavljen shod. Kršitve javnega reda in miru na neprijavljenih shodih, katerih koli, so enake. In mora biti tudi reakcija policije enaka, ne glede na to, kje se kak shod zgodi, pa naj bo to v BTC-ju, naj bo to v Celju pred sodiščem, na nogometnem stadionu ali košarkarski tekmi,« je dejala neomajno in s tem dvignila veliko prahu.

Slugova pravi, da gre v obeh primerih »za kršitve javnega reda in miru«, in poziva policijo, naj »vedno enako in vedno odločno reagira«.

»V Celju politik ščuval in pozval k nasilju«

»Razlika enega shoda ali drugega, ki ju imamo, prepričana sem, zdajle vsi v mislih, je pa ta, da v BTC-ju ni bilo v bližini nikjer nobenega politika, ki bi ta shod še spodbujal, ki bi množico še ščuval, jo pozival k nasilju in tako naprej, kakor pa je v Celju bilo,« je bila ostra.

Na portalu eUprava je zapisano: »Organizator javnega shoda ali javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji, v določenih primerih, ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, pa mora organizator zaprositi za dovoljenje upravne enote.«

»Menim, da bi tudi ti politiki, ki so tam bili in to počeli, za to morali odgovarjati. Zato na tem mestu pozivam policijo, da reagira tudi na to,« je zaključila.

