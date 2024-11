Janša na celjskem sodišču: varovanje okrepljeno, sam pa tvita iz sodne dvorane (FOTO)

Danes ob 9. uri je na celjskem okrožnem sodišču steklo nadaljevanje sojenja v zadevi Trenta, v kateri sodijo prvaku SDS Janezu Janši in nekdanjima direktorjema podjetij Eurogradnje in Imos, Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu.

Sojenje, ki obravnava domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti, je pritegnilo veliko pozornosti, ob sodišču pa je za 14. uri napovedan protest Janševih pristašev. Pred sodiščem so se ob začetku sojenja zbrali prvi podporniki. Pred sodiščem je tudi okrepljeno varovanje.

Janša naroka v mesecu oktobru ni obiskal zaradi službene zadržanosti, kar je pravočasno sporočil sodišču. Sodnica Cvetka Posilovič ga je kljub temu izpeljala. Na današnjo obravnavo je prvak opozicije prišel, povedal pa je tudi nekaj besed, ki jih je stranka SDS že delila na omrežju X.

»Ljudje velikokrat ne vidijo milijard, ki se zapravljajo z vladno politiko, kakršno imamo danes in še v nekaterih drugih mandatih,« je med drugim dejal v posnetku.

Medtem ko na celjskem sodišču poteka sojenje, pa Janša kot obsedeno tvita in komentira stanje v državi. Med drugim se je obregnil ob dolge čakalne vrste v UKC Ljubljani, javnomnenjske ankete, imenovanje generalnega direktorja policije ...

Navidezni posli z zemljišči v Trenti?

Zadeva sega v leto 2005, ko je podjetje Imos odkupilo Janševo zemljišče na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) kot del kupnine za stanovanje v Ljubljani.

Po oceni tožilstva je bil posel navidezen, saj naj bi bilo zemljišče zaradi omejitev znotraj TNP vredno precej manj od plačane kupnine. Specializirano državno tožilstvo trdi, da je šlo za pomoč Janši pri pridobitvi stanovanja.

»Več je sodnikov, manj je pravice v tej državi,« pravi Janša.

Na septembrskem naroku so pričale nekdanje uslužbenke in nadzornice Imosa. Nikolaja Kogovšek Gilčvert, ki je nepremičnine cenila kot sodna cenilka, je ocenila vrednost zemljišča na zgolj 20.000 evrov in poudarila, da tam ni mogoče graditi novih objektov, temveč zgolj obnoviti obstoječe poslopje.

Kritike glede posla je izrazila tudi nekdanja nadzornica Imosa Danica Vrtačnik, čeprav je kasneje zatrjevala, da v poslu ni bilo nič spornega.

Pravni zapleti in možno zastaranje

Sojenje v zadevi Trenta se je zaradi zapletov in pravnih postopkov začelo šele septembra letos, čeprav je bila obtožnica vložena oktobra 2020 in pravnomočna marca 2022. Če sodni postopek ne bo zaključen prihodnje leto, obstaja možnost zastaranja, kar bi Janšo rešilo morebitne kazni.

Prvaku SDS grozi do osem let zapora in odvzem približno 110.000 evrov.

Janša je v nedavnem zapisu na omrežju X napovedal svojo obsodbo v tej zadevi in hkrati sklic predčasnih državnozborskih volitev.