Uf! Ste videli, kako jih je Klakočar Zupančičeva napela Janši? (VIDEO)

Seja odbora za pravosodje je v četrtek trajala več kot 6 ur in je bila zelo burna. Tako so parlamentarci sprejeli sklep koalicije, s katerim je najostreje obsodil proteste pred sodiščem v Celju.

Govora je bilo predvsem o nedavnem shodu pred sodiščem v Celju, primerih Trenta in Patria ter številnih drugih sodnih primerih.

O preostalih predlogih sklepov koalicije in tudi o predlogih poslanske skupine SDS bodo glasovali na nadaljevanju seje, ki še ni sklicano. V SDS medtem napovedujejo nadaljevanje protestov.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Leon Vidic/delo

Klakočarjeva Janši: »Pred sebe si postavite ogledalo«

Prvi se je k besedi prijavil predsednik SDS Janez Janša in se koaliciji zahvalil za sklic seje. Prvak opozicije se strinja, da je problematika napadov na sodstvo in diskreditacij sodne veje oblasti težava, a ne iz razlogov, kot jih je koalicija navedla v sklicu seje.

Spomnil je, da je Slovenija po številu sodnikov na prebivalca visoko nad evropskim povprečjem, opozoril je tudi na porast števila pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice ter na sodne zaostanke. Je to odraz povečanega zaupanja v sodstvo, ali je ravno obratno, je vprašal Janša.

Janez Janša. FOTO: Črt Piksi

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič iz Svobode je izrazila upanje, da se državljani ne bodo udeleževali »zavržnih shodov« pred sodišči.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič iz Svobode je med drugim nagovorila državljane in izrazila upanje, da se ne bodo udeleževali »zavržnih shodov« pred sodišči, ter opozorila, da lahko besede, izrečene pred sodiščem, eskalirajo v fizično nasilje.

Prvaku opozicije pa jih je prva dama parlamenta takole napela: »Moram reči, da se z gospodom Janšo strinjam v eni zadevi. Povejte mi, koga ne smem kritizirati, in pokažem vam diktatorja, je citiral Janez Janša. Sama se spomnim ljudi, ki so kritizirali prejšnjo oblast. Spomnim se ljudi, ki so kritizirali Janeza Janšo. In ti ljudje so trpeli konkretne posledice. Gospod Janez Janša, povejte mi, koga ne smem kritizirati, in pokažem vam diktatorja. Zdaj si pa pred sebe postavite ogledalo. Govorili ste o sebi.«