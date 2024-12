Albanci zavzeli BTC, streljali in vihteli zastavo z orlom, ljubljanska policija trdi, da smo varni (VIDEO)

Po družbenih omrežjih so konec novembra zaokrožili posnetki, na katerih je množica ljudi glasno vzklika, vihtela albanske zastave, slišati je bilo tudi glasno pokanje. Posamezniki so se znesli nad policijskimi vozili, slišalo se je tudi streljanje, o čemer smo že poročali tukaj.

Na družbenem omrežju X je dogodek komentiral Zmago Jelinčič Plemeniti z vprašanjem: »Poklukar kam si se pa skril? Golob spokaj in vzemi Poklukarja s seboj! Pa mimogrede vzemi še oba Jusića.«

Je prestolnice varno mesto?

V NSi menijo, da policija ne obvladuje več varnostne situacije. Klemen Izda iz Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana je v izjavi za medije glede neprijavljenega zbiranja ljudi na območju BTC Ljubljana v preteklem tednu to zanikal. »Ocenjujemo, da je Ljubljana varno mesto. Policija z dinamičnim odzivom zagotavlja varnost vseh občanov.« In dodal, da se je po oceni policije na dogodku, ki ni bil prijavljen s strani organizatorja, prav tako zbiranje ljudi predhodno ni bilo prijavljeno, zbralo okoli 300 ljudi.

»Na prijave smo se odzvali s povečani policijskimi silami za zagotavljanje varnostnih ukrepov. Na kraj so bile napotene redne patrulje, patrulje prometne policijske postaje ter posebne policijske enote. Policisti so kmalu po prihodu na kraj dogodka vzpostavili javni red in izvedli določene postopke. Zaznali so več kršitev prometne zakonodaje. Zbirali so obvestila in dokumentirali dogajanje. Zoper šest posameznikov vodijo postopke o prekršku.«

Na tleh so našli tulce. Izda je potrdil, da gre za tulce plašilnih pištol. Nihče ni bil ranjen ali poškodovan. »Na kraju so policisti zaznali več kršitev zakonodaje s področja varnosti cestnega prometa in posamičnih kršitev javnega reda in miru. Zoper šest posameznikov, katerih kršitve so policisti zaznali neposredno na kraju, vodijo postopke o prekršku. Prav tako smo na kraju našli več tulcev. Po do sedaj zbranih podatkih gre za tulce t.i. »plašilnih pištol« Policisti so na kraju dokumentirali dogajanje ter ravnanja posameznikov v množici.«

Zbiranje ljudi predhodno ni bilo prijavljeno, niti ni bil organiziran, saj se ni nihče izmed udeležencev ni razglašal za organizatorja, niti kot organizator ni nastopal pred državnimi organi. »Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni prišlo do poškodb ljudi ali udeležencev neprijavljenega shoda. Kljub temu tovrstno zbiranje, agresivna vožnja, hupanje, uporaba pirotehnike ter druge kršitve v takšni koncentraciji ljudi predstavlja tveganje, ki se lahko zelo hitro sprevrže v kazniva dejanja, poškodbe udeležencev in mimoidočih ter ogrožanje premoženja.

Vse, ki imajo kakršne koli informacije o kršitvah na območju BTC, morebitno prepoznanih osebah iz posnetkov objavljenih na družbenih omrežjih in tudi sicer, policija prosi, da to sporočijo na najbližji policijski postaji ali na št. 113, lahko tudi anonimno na 080 1200.«

Policisti intenzivno zbirajo obvestila glede zaznanih kršitev po Zakonu o javnem zbiranju, nedovoljeni uporabi pirotehničnih izdelkov ter strelnega orožja in kršitev cestno prometnih predpisov. Posebej lahko izpostavimo primer nedostojnega vedenja, kjer je do sedaj neznana oseba na policijsko vozilo namestila zastavo tuje države (zastavo Albanije) in kršitve, kjer so, do sedaj neznane osebe uporabljale (po do sedaj zbranih ugotovitvah in dokazih) plašilne pištole. V primeru podanih vseh elementov kaznivih ravnanj bomo ukrepali skladno z zakonodajo.«

Ljubljana je varno mesto, je zagotovil Izda. »Na koncu bi izpostavili še, da se zavedamo, da je mesto Ljubljana, kot največje mesto v Sloveniji, tudi najbolj varnostno obremenjeno, tako na področju kriminalitete kot javnega reda in miru. Ljubljana je tudi multikulturno mesto in zato je spoštovanje medkulturnih razlik ter tradicij narodnostnih skupnosti še toliko bolj pomembno. Tovrstna zbiranja in množične kršitve javnega reda in miru ne pripomorejo k sobivanju v večkulturni skupnosti.Kljub temu tudi mednarodne raziskave kažejo in potrjujejo, da je Ljubljana varno mesto. Policisti z različnimi, predvsem dinamičnimi oblikami dela skrbimo, da je varnost zagotovljena v največji možni meri. Redno spremljamo vse varnostno zanimive dogodke, jih smiselno razvrščamo in povezujemo v sklope ter analiziramo. S tem lahko določimo teritorialno in vsebinsko povezane varnostne pojave, ki imajo podoben temelj, ter na tej podlagi načrtujemo svoje aktivnosti in dnevno ocenjujemo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujemo ukrepe, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri in preprečujemo kazniva ravnanja.«

V mesecu decembru

V mesecu decembru so prisotnost policistov še okrepili, predvsem v času vikendov. Pri tem poleg že prej naštetih policijskih patrulj sodelujejo tudi policisti posebne policijske enote. Policisti bodo poskrbeli, da bo Ljubljana še naprej varno mesto, vsekakor pa k povečanju varnosti z odgovornim ravnanjem lahko prispeva vsak posameznik, je še dodal Izda.

