Goloba še kar zapuščajo ženske, ostal bo brez poslanke Monike

Poslanka Svobode Monika Pekošak bo po informacijah STA v prihodnjih dneh odstopila s poslanske funkcije. O tem naj bi že govorila z vodjo poslancev Svobode Borutom Sajovicem, poslanske kolege naj bi o odhodu seznanila predvidoma prihodnji teden.

FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Svojo pot naj bi nadaljevala v finančnem svetu, v katerem je delovala, preden je sedla v poslansko klop.

Pekošak je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, pred vstopom na politični parket je bila več let zaposlena kot finančna managerka v mednarodnih okoljih. Tej temi se je pretežno posvečala tudi v parlamentu, kjer je podpredsednica odbora DZ za finance. Prav tako je članica komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino.

Njenega odhoda sicer v poslanski skupini uradno še ne komentirajo, to naj bi storili v začetku prihodnjega tedna. Tudi Pekošak se za zdaj ni odzvala.

Glede na rezultate državnozborskih volitev, objavljene na spletni strani Državne volilne komisije, je naslednji v vrsti za poslanski mandat Dimitrij Zadel.