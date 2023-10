Golob vdan v usodo: Drugega mi ne preostane, sprejemam odstop

Premier Robert Golob je v prvem odzivu na odstop ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik dejal, da njen odstop sprejema. Kljub očitkom, ki so se v zadnjih dneh zgrinjali nadnjo, je Golob še ta teden zatrdil, da ministrica uživa njegovo zaupanje. A ko minister odstopi, je »vse, kar lahko naredim, da to sprejmem,« je dejal premier.

»Nimam druge izbire in temu ustrezno bom tudi ravnal,« je ob robu neformalnega zasedanja voditeljev članic EU v Granadi odstop ministrice za javno upravo komentiral Golob. Kot je še navedel, bo o tem ob vrnitvi v Slovenijo tudi obvestil DZ.

Sanja Ajanović Hovnik. FOTO: Blaz Samec

Predsednik vlade mora namreč DZ o odstopu ministra obvestiti najkasneje v sedmih dneh po prejemu odstopne izjave. Obvestilo o odstopu se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Po seznanitvi poslancev z odstopom ministra slednjemu funkcija preneha. Premier mora nato skladno s poslovnikom DZ v desetih dneh predlagati novega ministra ali DZ obvestiti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Sanja Ajanović Hovnik, ki se je v zadnjih dneh soočala z očitki o visokih stroških službene poti v New York in poteku razpisa za nevladne organizacije, je danes odstopila s funkcije ministrice za javno upravo. O tem je tudi že obvestila predsednika vlade.

Že drugi odstop v vladni ekipi v tem tednu

To je sicer že drugi odstop v Golobovi vladni ekipi ta teden in četrti v mandatu aktualne vlade. Odstopno izjavo je ta teden namreč podal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, z ministrske funkcije pa sta doslej odstopila tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in notranja ministrica Tatjana Bobnar. Premier Golob pa je ta teden v DZ poslal tudi predlog za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko.

Predsednik vlade je sicer že napovedal, da bo vodenje ministrstva za naravne vire in prostor začasno prevzela ministrica Alenka Bratušek, kmetijskega resorja pa Marjan Šarec. Kot kaže, pa Goloba v naslednjih tednih čaka iskanja treh kandidatov, ki bodo popolnili njegovo vladno ekipo.