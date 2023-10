Golob z Gabrovo večer preživel v prekrasni palači (FOTO)

V četrtek zjutraj sta Robert Golob in Tina Gaber skupaj z Andrejem Plenkovićem odpotovala na vrh Evropske politične skupnosti (EPS) v Granadi. Po uradnem delu so organizatorji za goste pripravili večerni dogodek v prekrasni palači Alhambra v Grenadi, ki sta se ga udeležila tudi predsednik slovenske vlade in njegova partnerka.

Srečna, ko sta skupaj. FOTO: Zaslonski Posnetek

Golob je s sledilci delil nekaj fotografij z dogodka, na katerem je njegova draga blestela v dolgi in nekoliko bolj oprijeti elegantni obleki.

Vidno zadovoljen pa je golob objavil spodnji zapis: »Bilo mi je v čast, da nas je ob robu zasedanja Evropske politične skupnosti pozdravil španski kraljevi par, kralj Felipe VI. in kraljica Letizia. Palača Alhambra, ta izjemni spomenik svetovne kulturne dediščine, je kot nalašč za mreženje in utrjevanje vezi med prijateljskimi državami.«

Palača Alhambra. FOTO: Zaslonski Posnetek

Voditelji držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju v španski Granadi začeli razpravo o prihodnjih strateških prioritetah EU in njeni pripravljenosti na nadaljnje širitve. Razpravljali bodo še o soočanju z migracijami, potem ko EU znova beleži porast števila prihodov migrantov. Govorili bodo predvsem o zunanjem vidiku migracij, pri čemer je ključno sodelovanje s tretjimi državami. Razpravo pa bo po pričakovanjih zaznamoval tudi v sredo doseženi dogovor o krizni uredbi v okviru migracijskega pakta.

