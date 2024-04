Streljanje na območju Slovenske Bistrice: to so zadnje podrobnosti

V nedeljo ob 20.12 so bili policisti obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Po do zdaj zbranih informacijah je prišlo do verbalnega spora med tremi moškimi, starimi 50, 58 in 61 let. Verbalni spor se je med 50-letnim moškim in 58-letnim moškim nato stopnjeval do te mere, da je pri tem prišlo do uporabe strelnega orožja.

Na kraju je 58-letni moški, zaradi strelnih poškodb umrl, medtem, ko je bil 50-letni moški hudo telesno poškodovana in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor, kjer mu je bila nudena zdravniška oskrba in ni v smrtni nevarnosti.

Vodja oddelka za cestni promet na PU Maribor Boris Veberič in višji samostojni policijski inšpektor OKC PU Maribor Matej Harb sta v izjavi za javnost povedala, da motiv še ni znan. »Gre za kaznivo dejanje poskusa umora in poškodovanja s strelnim orožjem. Vsi trije navedeni, niso bili do pred kaznovani. Policisti bodo po opravljenem pregledu obvestili okrožno državno tožilstvo. Motiv še ni znan in ga preiskujejo, iščejo dokaze in tudi o tem bodo obvestili državno tožilstvo. Od tretje osebe so policisti zbrali podatke in jo nato spustili na prostost. Šlo je, kot sem že povedal, za poskus umora in poškodovanje s strelnim orožjem,« je zaključil Veberič.

Manj prometnih nesreč

Spregovorili so tudi o hudih prometnih nesrečah, v eni izmed njih je umrl tudi 14-letnik. »Stanje na področju Policijske uprave Maribor je nekoliko ugodnejše glede prometnih nesreč, saj smo jih obravnavali manj kot lansko leto, a žal smo letos obravnavali kar 20 odstotkov več nesreč s hudimi telesnimi poškodbami, še posebej zdaj, ko je vreme postalo toplejše in se je začela motoristična sezona. Do danes sta umrli dve osebi, v istem obdobju lansko leto pa kar štirje. V zadnjem vikendu smo obravnavali prometno nesrečo s smrtnim izidom, kjer je umrl voznik motornega kolesa.

Obravnavali smo tudi hudo prometno nesrečo, kjer so bili trije udeleženci hudo poškodovani. Voznik je vozil po Koroškem mostu, zaradi neprilagojene hitrosti je vozil naravnost v krožnem križišču in trčil v varnostno ograjo. Zoper voznika smo odredili pregled in rezultatov preiskave še nimamo. Prav tako še čakamo analizo hitrosti. Alko test pa je bil pozitiven. Okoliščine še z izvedeniškim pregledom še ugotavljamo, prav tako voznikovo psihofizičnih sposobnosti in telesni pregled odvzema krvi in urina. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba, zaenkrat nesrečo obravnavamo kot prometno nesrečo s hudimi poškodbami,« je zaključil Harb.