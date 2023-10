Uroš Brežan pred kamere: s temi besedami se poslavlja

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je v sredo podal odstopno izjavo. Do odstopa je prišlo po tem, ko je predsednik vlade v preteklih dneh Brežanu razložil, da je izgubil zaupanje v njegovo delo. Brežan bo ob 10.30 stopil pred kamere.

Do izgube zaupanja naj bi prišlo po avgustovski ujmi, ko je bilo treba na ministrstvu marsikaj reorganizirati, a na ministrstvu za naravne vire in prostor to ni steklo dovolj hitro. »Zato je to ministrstvo postalo ozko grlo, ministrstvo ni bilo dovolj odzivno, številne pripombe so prihajale tudi z drugih resorjev,« je v sredo pojasnil Golob.

Začasno naj bi vodenje resorja prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Za čimprejšnjo obnovo bo na terenu več ekip, Golob je prepričan, da bo koordinacija boljša.

Če se je Brežan poslovil sam, pa se od ministrskega stolčka kar tako ne namerava posloviti ministrica za kmetijstvo Irena Šinko, ki prav tako ne uživa več Golobovega zaupanja.