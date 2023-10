Ministrica se je v Tarči »posipala s pepelom«

Nad ministrico Sanjo Ajanović Hovnik se v zadnjih dneh zgrinjajo očitki, povezani z razpisom za nevladne organizacije, napovedana je tudi interpelacija o njenem delu.

Ministrica se »posipa s pepelom«

Na ministrstvu za javno upravo so tako že pred časom pojasnjevali, da je ministrica pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij zgolj podpisala razpisno dokumentacijo. Med največjimi prejemniki sredstev je tudi Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) s sedežem v Mariboru. Slednjega vodi Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija prav ministrica.

To pa je bila tudi tema oddaje Tarča na TV Slovenija, kjer so razkrili dokument, iz katerega izhaja, da naj bi ministrica zavajala, ko je trdila, da za prijavo prijateljičinega inštituta na razpis ni vedela in da že dolgo nista govorili.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik. FOTO: Jože Suhadolnik

V oddaji je ministrica dejala, da se zato »posipa s pepelom«: »Na tem mestu se lahko posujem s pepelom. Ja, podpisala sem pismo podpore, ampak podpisala sem še pet drugih pisem podpore. To je nekako pravilo, velja praktično na vseh ministrstvih. Službe pripravijo, podpišemo«.

Je pa dejala, da bo prevzela odgovornost, če bi se izkazalo, da je ravnala nezakonito.