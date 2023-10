Nika Kovač pozivala k odstopu, Janša vračal z besedami o hudičih in peklu

Stolček ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik se je v zadnjih dneh vse bolj majal. Ne le, da so v SDS napovedali interpelacijo o njenem delu in da so v oddaji Tarča razkrili dokumente, ki naj bi dokazovali, da je zavajala, zdaj so se oglasile še nevladne organizacije, ki jo pozivajo k odstopu. In popoldan je prišla informacija, da je ministrica za javno upravo vendarle nepreklicno odstopila.

Podpisniki pisma z zahtevo, naj ministrica za javno upravo odstopi Center nevladnih organizacij – Cnvos Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) Inštitut 8. marec Zavod za kulturo raznolikosti Open Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Inštitut za študije stanovanj in prostora Zavod Dobra družba Pekarna Magdalenske mreže Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice Ekologi brez meja

Takole med drugim pravijo v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij: »Menimo, da je skrajni čas, da prevzamete odgovornost za nepravilnosti in netransparentno delovanje, povezano z javnim razpisom za krepitev demokracije in aktivnega državljanstva, in odstopite. Novinarska razkritja zadnjih dni so pokazala, da ste javnost bodisi zavajali, da niste vedeli, da se organizacija vaše prijateljice prijavlja na javni razpis, ali pa kot ministrica slepo podpisujete dokumente in izjave podpore za projekte, ki se prijavljajo na razpise v vaši pristojnosti. Skrbi tudi vaše nenehno spreminjanje izjav, s katerimi se sproti prilagajate razkritjem medijev. Tovrstno ravnanje je za ministrico, ki je v državi odgovorna prav za področje integritete in preprečevanja korupcije, nesprejemljivo. Sodna praksa je v podobnih primerih zavajanje javnosti že opredelila kot kršitev načela integritete.«

Janša pozive k odstopu komentiral z besedami o hudičih in peklu

Pomenljivo sporočilo so ministrici poslali tudi v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač: »Naša zaveza je imeti enake kriterije za vsako vlado. V Tarči so ministrici dokazali laž. Vedela je za prijavo zavoda svoje nekdanje poslovne partnerke. Že meseca maja je namreč podpisala priporočilno pismo za prijavo na razpis. Prijavo za tristo tisoč evrov, ki je bila uspešna šele po tem, ko je ministrica podpisala sklep za dodatna sredstva. Po razkritju dokumenta se je v oddaji posula s pepelom. Prav je, da naredi še naslednji korak in odstopi.«

Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi

Te besede pa so spodbodle šefa opozicije, da se odzove. Tako je Janez Janša, predsednik SDS takole pokomentiral poziv Inštituta 8. marec, naj ministrica odstopi: »Spopad pri NVO-koritu. Sedaj gre zares. Pekel je prazen, vsi vragi so tu.«. Ob tem je še dodal, da je »napoved interpelacije poslanske skupine SDS zalegla«.