Golob, Fajonova in Mesec stopili pred javnost: Golob napadel Janševo vlado

Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem začel pogajanja o oblikovanju nove vlade, kadrovskem razrezu in sestavljanju ministrske ekipe. Operativno vlado si Golob želi še do 3. junija. To je dejal Golob po treh urah pogajanj in dodal, da se radi družijo in da je vzdušje med njimi dobro, da zapletov ni, zato bodo jutri nadaljevali usklajevanje koalicijske pogodbe.

Vsi so se strinjali, da so pogajanja dobro stekla in da se obrisi vlade že kažejo, a da je o tem prezgodaj govoriti, saj so se usklajevanja šele začela. Želijo si trdno in stabilno vlado, ki bo poslušala civilno družbo, skrbela za šibkejše in sledila razvojnim ciljem. Golob je še dejal, da si želijo med drugim zaustaviti beg možganov in narediti državo, v kateri bi se ljudje dobro počutili.

Dogovorili so se, da si želijo novo vlado 3. junija, Še pred 13. majem želijo uskladiti večino točk, da bi šli s formiranjem parlamenta po hitrem postopku. Jutri nadaljujejo pogajanja. O konkretnih imenih se niso pogovarjali, ampak so usklajevali programske vsebine in zakon o vladi. Ministrski razred še ni dokončen, a bi lahko bila imena kandidatov uradno znana naslednji teden. Do petka si želijo, da bi bil znan razrez ministrstev. Pričakujejo okoli 17 ministrstev, »plus, minus kakšno ministrstvo,« je dejal Golob. Bosta Šarec in Bratuškova v ekipi? »Tega ne bi komentiral.«

Na vprašanje, kaj bo s cenami naftnih derivatov, je Golob dejal, da gre za nagajanje. »Vlada se maščuje ljudem, ker jih niso izvolili, zato naj plačujejo višje cene. Vsi bombončki so bili dani na vrvici in zdaj, ko so volitve mimo, so jih umaknili. To smo pričakovali. Pri podražitvah je tako, da ko trg ne deluje, kar v Sloveniji ne deluje, nastopi čas za pametno regulacijo.«

Golob je opozoril na neverjetno usklajenost cen pogonskih goriv pri trgovcih z naftnimi derivati. Kot je dejal, so podražitve pod drobnogled vzeli tudi njihovi pravniki, v zadnjih podražitvah pa je opaziti sume kartelnega dogovarjanja. »Če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali agencijo za varstvo konkurence, da ukrepa proti trgovcem. Cene so tako neverjetno usklajene, da si zaslužijo podrobno analizo,« je še dejal.