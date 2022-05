Levica tokrat v vlado: kje se zapletajo pogajanja?

Koalicijska pogajanja že potekajo. Glede tega, kdo bo zasedel ministrske stolčke in kateri resor bo dobila posamezna stranka, pa se pojavljajo vedno nova imena. Za zdaj kaže, da bodo v vladi stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica. Kot je povedal najverjetnejši novi mandatar Robert Golob, bo sodelovanje ponudil tudi strankam LMŠ in SAB, ker jim kot novi stranki primanjkuje usposobljenih kadrov za veliko število mest. Več o imenih za ministrska mesta preberite tukaj.

Po konsolidiranju Levice, katere vodstvo je bilo na kongresu stranke potrjeno in ima mandat za pogajanja, so se začeli intenzivni pogovori med bodočimi vladnimi strankami. Ali bo šlo tako gladko, kot vsi pričakujejo, se bo izkazalo v kratkem. Kot je povedal Luka Mesec za 24ur zvečer, kaže, da bo Levica dobila tri ministrstva, SD pa štiri. Dodal pa je, da se bo po njegovem občutku število ministrstev povečalo. Katere resorje bosta dobili Levica in SD, še ni znano.

Bo zdravstvo ključni kamen spotike med Levico in Gibanjem Svoboda?

Že naslednji teden naj bi se po pričakovanjih Mesca začeli pogovarjati o vsebinskih vprašanjih, kjer pa bo tudi največ razlik med strankami, ki želijo v vlado. Največ težav pričakuje na področju zdravstva in obrambe. Stališča Levice se namreč ne skladajo s stališči, ki jih zagovarja glavni kandidat Gibanja Svoboda za zdravstvenega ministra Danijel Bešič Loredan. Bi lahko to bil pretrd oreh za pogajalce?

Mesec pravi, da sta se o Loredanu z Golobom že nekajkrat pogovarjala in da je Golob zatrdil, da bo zdravstveno politiko oblikovala koalicijska pogodba, ne pa zdravstveni minister. »Na koalicijskih pogajanjih bomo te usmeritve na zdravstvenem področju uskladili. Vsi ministri se morajo držati koalicijske pogodbe. Kar bo pisalo tam, tega se bo moral držati minister, kateri koli že to bo,« je prepričan Mesec.

Kaj pa obrambni proračun?

Znano je mnenje Levice, da se za obrambo porabi preveč denarja, predvsem pa za napačne namene. Zato je pričakovati, da bodo tudi na tem področju stranke težko prišle skupaj. Mednarodne zaveze, med drugim zvezi Nato, država mora spoštovati. Kako bodo to rešili v novi vladi, bo jasno s sprejetjem koalicijske pogodbe, do takrat pa lahko le ugibamo, kakšna bo naša nova usmeritev na obrambnem območju. Mesec meni: »Nespametno je metati denar za oklepnike, medtem ko imamo draginjo. Ko se draži gorivo in za njim hrana in vse, je treba poskrbeti, da draginja ljudi ne potegne v revščino. Kupovanje tujega orožja pomeni metanje denarja skozi okno. To ne ustvarja nobenega multiplikativnega učinka doma, ne ustvari nobenega delovnega mesta v Sloveniji in tukaj se bo treba dogovoriti, na kakšen način se bomo tega lotili.«