Golob sestavlja vlado: to naj bi bili ministrski kandidati

Danes se bodo še uradno začeli pogovori o oblikovanju nove vlade. Najverjetnejši kandidat za mandatarja predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob se bo srečal s potencialnima koalicijskima partnericama, SD in Levico in začel pogajanja o kadrovskem razrezu in sestavljanju ministrske ekipe. Po pričakovanjih naj bi bila danes že znana groba razdelitev resorjev med koalicijskimi partnericami. Po napovedih bo nova vlada imenovana v prvi polovici junija, v njej Golob na ministrskih položajih pričakuje tudi Tanjo Fajon in Luko Mesca, ne pa tudi na mestih državnih sekretarjev.

V Gibanju svoboda so že napovedali, da bodo prevzeli finančno ministrstvo, zdravstvo (kandidat Danijel Bešič Loredan), področje infrastrukture in okolja, notranje ministrstvo (kandidatka Tatjana Bobnar). V igri za ministrski položaj je tudi Dimitrij Zadel za gospodarskega ministra, nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič za ministrstvo za izobraževanje in Urška Klakočar Zupančič za pravosodno ministrico.

Prvič v zgodovini Slovenije bi ministrstvo za zunanje zadeve prevzela predsednica SD Tanja Fajon. V SD imajo še kandidatko za ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki bi morda lahko postala pravosodna ministrica. Njihovi kandidati naj bi bili še Milan M. Cvikl (nekdanji generalni sekretar v Pahorjevi vladi in minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve), Andreja Katič (nekdanja obrambna ministrica) in nedavno odstopljeni podpredsednik SD Jernej Pikalo kot morebitni kandidat ministra za izobraževanje.

V Levici se poleg Mesca, ki je mogoči kandidat za kulturnega ministra, omenjata še Asta Vrečko in Matej T. Vatovec, ki bi lahko prevzela šolstvo ter ministrstvo za delo in socialo, s katerim se spogleduje tudi SD.

Glede preostalih ministrskih stolčkov krožijo še imena Marjana Šarca kot kandidata za obrambno ministrstvo ali za Slovence po svetu. Med kandidati za finančnega ministra omenjajo Tomaža Vesela, Mojmira Mraka in Andreja Bertonclja, a je Golob že povedal, da stolček finančnega ministra ne bo pripadal nikomur izmed njih, temveč bo to mesto zasedel gospodarstvenik.

Koliko ministrstev bo imela Golobova stranka še ni znano, a po poročanju Radia Slovenija bi se infrastrukturno in okoljsko ministrstvo lahko združila, na mizi pa naj bi bila tudi razdružitev šolskega ministrstva na ministrstvo za osnovne in srednje šole ter na visoko šolstvo, znanost in digitalizacijo. Obetajo se tudi spremembe na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.