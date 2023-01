Franc si je doma uredil mali lovski muzej (FOTO)

V Lovski družini Tišina so ponosni na svojega lovca Franca Hajdinjaka, doma iz Tropovcev, ki je član zelene bratovščine že več kot 40 let. Z lovstvom se je spoznal kot kratkohlačnik v Pertoči na Goričkem, kjer je odraščal in kjer se je večkrat srečal z lovci, naravo in prostoživečimi živalmi.

Njegov mali muzej FOTO: Jože Žerdin

Čeprav Franc šteje že sedem desetletij, je še vedno aktiven član omenjene lovske družine in danes svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše lovce pripravnike. V LD so mu zaupali več odgovornih nalog, bil je gospodar in lovski čuvaj, velikokrat je sodeloval pri ocenjevanju škode, ki jo je kmetom na polju in poljščinah povzročila divjad.

Priznanja in zasluge

Ko je LD Tišina pripravljala različne akcije, je vedno rad priskočil na pomoč – tako pri urejanju lovskega doma in lovskih prež kot pri zimskem hranjenju divjih živali, sodeloval je na meddruštvenih lovskih tekmovanjih. Za večletno aktivno delo v lovski organizaciji je prejel lovska priznanja za zasluge domače lovske družine ter Lovske zveze Slovenije.

Kot rečeno, kljub letom se še vedno s preostalimi lovci s puško ob rami poda na lov na male in velike divjadi. Pravi, da ima še vedno veliko veselje do lova, narave in skrbi za prostoživeče divje živali. Večkrat se je udeležil skupinskega lova v Kobaridu na gamse.

V 40 letih je uplenil veliko divjih živali, zato se je odločil, da bo dal nekatere preparirati in si bo v spomin na svojo prehojeno življenjsko pot na svojem domu v Tropovcih uredil manjši lovski muzej. Ta je vreden ogleda in prava paša za oči; na ogled je postavil rogove srnjadi ter preparirane gamse, jelene in druge male pernate divje živali.