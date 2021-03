Fafangel sporočil dobro novico

Medtem ko so dnevne številke okuženih z novim koronavirusom spet slabše in se delež pozitivnih povečuje (18,6 odstotka), pa je prvi epidemiolog v državiobjavil spodbudno sporočilo. »Pretekli teden rahel upad okužb med otroki in mladostniki,« je zapisal na twitterju.V vrtcih in prvi triadi osnovnih šol je delež okužb med otroki na ravni pred odprtjem konec januarja. V drugi in tretji triadi delež okužb po besedah Fafangla stagnira, medtem ko v srednjih šolah v zadnjih dveh mesecih ni opaziti sprememb. »Delež okužb v srednjih šolah je že dva meseca enak,« je zanimivost pojasnil Fafangel.Pri tem šolam svetuje, naj se še naprej držijo svojih mehurčkov in pogosto zračijo prostore igralnic in učilnic.Čeprav se delež okuženih otrok ne povečuje, pa je vsakdanja realnost to, da se nekateri oddelki zaradi karantene otrok in učiteljev zapirajo, drugi pa ponovno odpirajo.