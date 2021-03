Katastrofa na vidiku? Število novookuženih krepko čez tisoč (V ŽIVO)

Epidemiološka slika v državi se, kot kaže, ne izboljšuje. Številke celo kažejo, da je stanje v zadnjih dneh slabše. V torek je bilo opravljenih 5.989 PCR-testov in potrjenih 1.112 pozitivnih primerov. Delež pozitivnih je bil 18,6-odstoten. Opravljenih je bilo 24.688 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah se je zdravilo 444 ljudi, 83 jih potrebuje intenzivno nego. Umrlo je še sedem ljudi, sedemdnevno povprečje pa zdaj znaša 737.Število aktivnih primerov se je kljub velikemu številu novih primerov nekoliko spustilo. Ocenjujejo, da jih je 10.310.Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bo sodelovala nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ, se je začela ob 11. uri.Grgič Vitkova je dejala, da je bilo 8,4 odstoka prebivalstva cepljenih s prvim odmerkom in 4,1 odstotka z drugim odmerkom cepiva proti covid 19. Po njenih besedah smo v Sloveniji do danes prejeli 333.075 odmerkov cepiv.Strokovnjaki Instituta Jožef Stefan so ta teden napovedali, da epidemija stagnira in da nas verjetno že prehitevajo novi bolj kužni sevi. Nakazuje se celo, da bi lahko v drugi polovici meseca postale dominantne nove različice, ki bi krivuljo lahko obrnile navzgor. Prehod iz oranžne faze v rumeno se nam tako izmika in nam polzi iz rok. V novo odpiranje bi lahko prešli, ko bo sedemdnevno povprečje hospitaliziranih pod 500, število novih primerov pa pod 600. Prvi pogoj smo že nekajkrat izpolnili, izpolnitev drugega kriterija pa se zdi vse bolj oddaljena.