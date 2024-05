Kaj je bil razlog obiska enega najboljših poznavalcev prikritih političnih bojev

V okviru kampanje za evropske volitve se je na obisku v Sloveniji mudil Bas Eickhout, nizozemski evropski poslanec in vodilni kandidat Zelenih na letošnjih evropskih volitvah. Kot podpredsednik skupine Zelenih v Evropskem parlamentu je znan po svojem delu na področjih okoljske politike, boja proti podnebnim spremembam in trajnostnega razvoja. Je tudi eden najboljših poznavalcev – javnosti sicer prikritih – političnih bojev, ki se odvijajo na bruseljskih hodnikih in bodo zaznamovali naša življenja v bližnji in srednje oddaljeni prihodnosti. Eickhout je sicer nizozemski politik, ki zastopa zeleno stranko GroenLinks. Svojo kariero je začel kot okoljski znanstvenik, leta 2009 pa je vstopil v politiko.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Evropska zelena stranka