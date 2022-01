Dražba smrečic z dobrodelno in ekološko noto (FOTO)

Praznično okrasje je večina že pospravila, umetne smrečice so romale na podstrešje, naravni zakladi pa so po mesecu dni odvrgli iglice in končali na smetišču. Z izjemo tistih, ki so se odločili smrečico vrniti nazaj v naravo, kjer bodo rasle do prihodnjega decembra. Javni zavod (JZ) Bogenšperk se je v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji, Vrtcem Ciciban in podjetjem Zeleno drevo, ki promovira idejo trajnosti – zgodbo zelenih dreves, ki ob koncu praznikov ne romajo na odpad, ampak gredo nazaj v nasade, odločil nadgraditi z dobrodelnostjo.

Lani so že drugič zapored odkupili drevesa v loncih, ki so, mimogrede, vzgojena na naraven način brez uporabe kemičnih sredstev, in jih razstavili na osrednjem trgu. Te dni so bogastva narave, ki bodo lahko še kdaj služila prazničnemu namenu, predmet zanimanja številnih, ki so se odločili sodelovati v licitaciji in z nakupom drevesa prispevati za dober namen.

Niz sledečih dogodkov V JZB trenutno pridno snujejo koncept dogodkov in prireditev Festivala Bogenšperk, ki poteka vsako leto od konca maja do konca septembra – obiskovalci bodo tudi letos lahko uživali v prav posebnih glasbenih poslasticah, umetniških postavitvah in kulinaričnih doživetjih. Februarja napovedujejo že tradicionalno proslavo ob kulturnem prazniku, ki po potekala v četrtek, 3. februarja, v Kulturnem domu Šmartno, ob 8. februarju načrtujejo poseben program na gradu Bogenšperk, v marcu pa odprtje nove stalne razstave na gradu o plemiški rodbini Wagen, ki je bila prva lastnica gradu Bogenšperk.

»Poleg tega smo želeli doseči, da postane praznično okrasje javnih površin nekaj, kar nastaja v sodelovanju s prebivalci, da torej soustvarjamo skupaj. V preteklem letu smo se povezali z Vrtcem Ciciban in Staretov trg je takrat krasilo 15 smrečic, kolikor je vrtčevskih skupin v Šmartnem, okraske pa so izdelali tako otroci kot vzgojiteljice. Smrečice so dobile imena po vrednotah, h katerim stremimo vsi. Z izkupičkom licitacije smo v septembru priredili dogodek Razgibano v novo šolsko leto, ki je bil v prvi vrsti namenjen predvsem vrtčevskim otrokom in družinam in je doživel res dober odziv,« je rdečo nit akcije zaobjela Petra Bolha iz JZ Bogenšperk. »V letošnjem letu pa smo k sodelovanju povabili lokalna društva, zavode in organizacije. Odziv je bil zelo dober, hitro smo oddali vseh 14 smrečic.«

Pristopila so raznolika društva, od kulturne do civilne sfere. Tudi okoliški prebivalci so akcijo pozitivno sprejeli. Že postavljanje smrečic na sicer bolj zaspanem glavnem trgu Šmartnega je privabilo mnoge zvedave poglede, tudi zaradi koronskih ukrepov mrtvo dogajanje pa so poživili odobravajoči odzivi. Z licitacijo želijo zdaj nagovoriti lokalna podjetja in posameznike, da z odkupom smrečice podprejo delovanje lokalnih društev. »Donatorji poleg smrečice, ki je primerna za zasaditev na domačem vrtu, prejmejo unikatno okrasje, ki so ga ustvarila društva in je primerno za ponovno uporabo v prihodnosti – posebna kakovost okrasja so tudi naravni ali reciklirani materiali,« izostri Bolhova, saj je ključna nota dogodka tudi ekološka naravnanost.

Kako sodelovati Smrečice in predstavitve sodelujočih si lahko ogledate v objavah na facebooku, v skupini Turizem Šmartno pri Litiji, ter na občinskih spletnih straneh (https://www.bogensperk.si in http://www.smartno.si).

»Ljudi želimo spodbuditi k uporabi trajnostnega novoletnega okrasja in podpiramo pobudo zelenih dreves, ki jo promovira podjetje Zeleno drevo. Ob tem želimo, da bi v duhu sodelovanja, strpnosti in optimizma delovali ne le v prazničnih dneh, ampak tudi ko ti minejo.«

Zato je letošnja tematika »optimizma poln pogled v prihodnost« vsekakor tudi odslikava časa, prežetega z mrakobo zavoljo vseprisotnega virusa. »Epidemija covida-19 je temeljito pretresla naša življenja, odkrila mnoge sistemske in druge nepravilnosti, poglobila stiske ljudi, a izpostavila tudi dobro v nas in na prvo mesto postavila skrb za sočloveka, solidarnost in razumevanje drugačnosti. V tem duhu želimo nadaljevati v letu 2022, in društva so s svojimi koncepti okrasitve zadela bistvo,« je njihovo učinkovitost pohvalila Petra Bolha, ki podobne akcije napoveduje tudi v prihodnje. »Ker pa je idej ogromno, bomo koncept okrasitve v prihodnjem letu gotovo prevetrili in ponudili nekaj čisto novega – pri tem nas bosta vsekakor vodili ekološka nota ter ideja povezovanja.«

Izkupiček lanske licitacije so namenili Vrtcu Ciciban, ki je nato v soorganizaciji z JZ Bogenšperk v septembru 2021 priredil zabavno-športni dogodek Razgibano v novo šolsko leto. Celotni znesek, 1205 evrov, so namenili izvedbi zabavno-športnega dogodka za najmlajše. Komu vse bo veliki met uspel letos, bo znano že prihodnji ponedeljek.

