Domačini na Joštu so besni: poglejte, kaj počnejo tamkajšnji obiskovalci (FOTO)

Iz PU Kranj so sporočili, da so konec tedna skupaj s kranjskimi mestnimi redarji nadzorovali parkiranje vozil na območju Stražišča in Jošta. Ugotovili so več kršitev in primerov nepravilnega parkiranja ter tudi napisali nekaj kazni.

Kopica nepravilno parkiranih avtomobilov sicer že dlje časa pesti prebivalce tamkajšnjega območja. Prijatelji Jošta, kot se imenuje stran na facebooku, opozarjajo na posledice, ki jih številni obiskovalci puščajo na hribu. Minuli konec tedna so jih spet razjezili številni avtomobili: »Pločevina na vrhu, pločevina na cesti, pločevina na zasebnih zemljiščih, travnikih … Domačini so besni. Prihaja do prijav, kar posledično prinese kazni za nepravilno parkiranje,« so zapisali (nelektorirano) ob fotografijah.

Opozorili so tudi, da mnogi obiskovalci za seboj puščajo smeti. Po pohodih osnovnih šol prostovoljci za njimi pobirajo smeti. Koši so polni, ljudje odlagajo vreče s smetmi in celo odnašajo pridelke s polj. »Tedensko nas kličejo domačini, da se po njihovih travnikih - vrtovih sprehajajo ljudje, ki tam nimajo kaj iskati, čeprav lastniki zemljišč točno vedo kaj tam iščejo. Kako bi se pa vi/mi počutili, če bi se nekdo sprehajal po vašem vrtu? Želimo, da naš priljubljeni hrib Jošt nad Kranjem še dolgo ostane takšen kot je bil nekoč.«

