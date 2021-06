Se podajate na Jošt? Upoštevati morate kodeks vedenja

Sveti Jošt nad Kranjem postaja vse bolj priljubljena izletniška točka. Ob tem prihaja do konfliktov med različnimi segmenti obiskovalcev, prebivalci in naravo, zato so na Joštu različni deležniki podpisali kodeks vedenja, na katerega s tablami opozarjajo tudi obiskovalce.



Kot je pojasnil predsednik sveta Krajevne skupnosti Jošt Peter Zaletelj, ima Jošt veliko obiskovalcev različnih kategorij: »Prvi so tisti, ki so pravi prijatelji Jošta in zanj tudi skrbijo, drugi so pohodniki, tretji so tisti, ki uporabljajo Jošt samo za svoj trening. Potem so tu tudi žurerji in kolesarji, ki včasih divjajo in ogrožajo druge.« Pritožbe domačinov Od domačinov in pohodnikov je zato veliko pritožb in v krajevni skupnosti se trudijo, da bi našli sozvočje med lastniki zemljišč, krajani, lovci, gozdarji, gostinci, obiskovalci in naravo. Sprejeli so sklepe, kako bi v štirih korakih uredili promet, pohodništvo in ostale elemente ter našli skupne točke vseh, ki so radi na Joštu.



V prvem koraku so poskušali ob vznožju Jošta pridobiti čim več parkirišč, pri čemer jim je pomagala Mestna občina Kranj. Kot je povedal Zaletelj, sicer parkirišča niso takšna, kot so si želeli, saj ob izhodu na cesto nastajajo nevarne situacije. Na občini zato razmišljajo o povečanju parkirišča ob vznožju, ki bi ga morda lahko vključili že v proračun za prihodnje leto.



Zaletelj računa, da jim bo s kodeksom, ki so ga objavili na zato postavljenih manjših kozolcih, uspelo prevzgojiti obiskovalce in jih na lep način opozoriti na spoštovanje narave, živalstva, sebe in drugih obiskovalcev Jošta ter prebivalcev in lastnikov zemljišč. Kodeksu so dodali ilustracije, saj želijo vzgajati že najmlajše, na katere računajo, da bodo podučili svoje starše. Opozorila na tablah Kodeks obiskovalce med drugim poziva, naj ne smetijo, naj pse vodijo na povodcih, parkirajo na označenih parkiriščih, skrbijo za lastno varnost in varnost drugih, hodijo le po označenih poteh, spoštujejo domačine ter pozdravljajo druge obiskovalce, kar je zunanji izraz planinskega spoštovanja.



»Ko obiskujemo naravo, ne pozabimo, da smo gostje čudovite, a občutljive narave, ki naj tudi po našem obisku ostane nespremenjena. Mikavnost in lepoto naših gora dopolnjujemo s prijaznim medsebojnim odnosom in pristnim planinskim vzdušjem,« še pravi kodeks.

