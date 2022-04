Dijaki okrasili starodavni grad

S cvetlično dekoracijo na Blejskem gradu so priklicali svežino skupaj z bližnjim Biotehniškim centrom Naklo, ki kot izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova v ospredje postavlja občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter za trajnost in urejeno okolje. »Veseli smo, da so se bodoči cvetličarji, vrtnarji in hortikulturni tehniki Biotehničnega centra Naklo na sedmih mestih Blejskega gradu podpisali pod pomladno okrasitvijo,« je povedala mag. Lea Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled.

Slavolok objema znameniti otoček. FOTO: Boris Pretnar

Pred dnevi je začelo domiselno in izvirno okraševati deset deklet in dva njihova sošolca ob mentorstvu treh profesorjev, Sonje Jerič Štefe, Polone Teran in Metke Celar. Za vse obiskovalce gradu so pred velikonočnimi prazniki pripravili barvito dobrodošlico. Dijaki z mentoricami so bili navdušeni nad skupnim projektom. Že 14 dni prej so nabirali in zbirali naravne, trajnostne materiale ter poskrbeli še za rumene, oranžne, zelene in vijolične odtenke za spomladanske dekoracije. Dijaki nimajo vsak dan priložnosti krasiti kulturnega in arhitekturnega spomenika državnega pomena in so bili postavljeni pred poseben projekt.

Ta mesec štiri poroke

Več kot 1000 let staremu Blejskemu gradu pač ne pristaja vse. Tudi letošnji učni programi bodočih vrtnarjev, cvetličarjev in hortikulturnih tehnikov usmerjajo k uporabi trajnostnih materialov. Mnogo ur je bilo porabljenih za načrtovanje in priprave, na koncu pa tudi za postavitev in izvedbo. Mladi in njihovi mentorji so se potrudili in na svoj način široko odprli grajska vrata za letošnje krasitve in poklon pomladi.

Pomladna cvetlična dekoracija bo na ogled od jutri do 15. maja v času odprtja gradu.

Zagotovo bodo tudi štirje pari, ki se bodo aprila poročili na Blejskem gradu, prijetno presenečeni, ko bodo že ob vstopu zaznali prvo tovrstno okrasitev. Obiskovalci pa se lahko prepričajo, da je naravno okolje izjemna kulisa za aranžmaje in da jim bodo dijaki BC Naklo, tudi ko bodo zaposleni v cvetličarnah in vrtnarijah, znali odlično svetovati in aranžirati cvetje ter darila.