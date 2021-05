Devetošolec v šoli ne nosi maske, zadeva padla na sodišču

Maska po odloku obvezna, a vlada nošenja maske ni povezovala z omejitvami gibanja



Mladoletnika prijavila pomočnica ravnateljice



Z ministrstva okrožnica, naj se ravnatelji držijo že utečenega protokola

Potem ko je veliko prahu dvignila odločitev koprskega višjega sodišča, ki je odločilo, da ustavi postopek proti moškemu, ki na javnem mestu ni nosil maske, saj da za kaznovanje ni zakonske podlage, se je s podobno odločitvijo sodišča nas obrnila še mama osnovnošolca, ki v šoli ne nosi maske. V primeru osnovnošolca je okrajno sodišče v Kočevju ugotovilo, da je nošenje mask v epidemiji potrebno in koristno, a so vseeno razsodili, da maske ne moremo tlačiti v isti koš z omejitvami gibanja.Sodišče je uvodoma ugotovilo, da je prišlo »do očitne pomote zaradi začetka uvedbe postopka o prekršku proti mladoletniku z razpisanim narokom za njegovo zaslišanje, saj je sodišče v povsem identičnih primerih že odločalo in pravnomočno sprejelo odločitev«. Pri tem so verjetno imeli v mislih precedenčno sodbo višjega sodišča v Kopru.Maska je po odloku 39. člena zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) obvezna, a v tem členu ni določeno, »da sme vlada z ukrepi poleg prepovedi in omejitve gibanja določiti tudi pogoje, pod katerimi se lahko osebe gibljejo na javnem, zaprtem in/ali odprtem prostoru in v osebnih avtomobilih«, je navedeno v sklepu.Torej, kot še pišejo v sklepu, dejanje, ki se je očitalo mladoletniku, ni določeno kot prekršek, čeprav je v 2. členu odloka navedeno, da je uporaba zaščitne maske obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih prostorih, a gre za nepopolno pravno normo, za kršitev ZNB ni predpisana kazen.Ali povedano drugače: »Neuporaba zaščitne maske ni zajeta v zakonskih znakih prekrška, ki se glasi 'prepove in omeji gibanje' niti v nobeni drugi zakonski določbi ZNB«. Če bi vlada želela v tem primeru kaznovati mladoletnika zaradi nenošenja maske, bi bilo treba 39. člen dopolniti in določiti pogoje, pod katerimi se je dopustno gibati, torej v tem primeru z obvezno uporabo zaščitne maske.Osnovnošolca je na inšpektorat za šolstvo prijavila pomočnica ravnateljice, ker ni nosil maske na skupnih hodnikih zunaj matične učilnice niti je ne nosi v učilnicah, potem pa je inšpektorat obvestil okrajno sodišče. Mama je o tem, da otrok ne bo nosil maske, predhodno obvestila učiteljico, saj družina meni, da je uporaba ene maske osem ur škodljiva, a so jo iz šole obvestili, da bodo morali kljub temu podati prijavo na inšpektorat.Mama je po odločitvi sodišča, da predčasno ustavi postopek, seveda zadovoljna, saj otroku ne bo treba na zagovor v sodne dvorane, prav tako pa bo na varni strani zakona v šolo lahko hodil brez maske, nam je pojasnila mama. V primeru, da bo nošnja maske z morebitno dopolnitvijo zakona po novem vendarle postala obvezna, nenošnja pa kazensko preganjana, bo mama raje razmislila o drugih oblikah šolanja, kot je šolanje na domu.Za državo so v tem primeru nastali stroški iz proračuna in bo morala kriti stroške ter nagrade odvetnikov, saj mladoletnik po zakonu ne krije stroškov postopka, mama pa je v tem primeru najela odvetnika, ob pomoči katerega je ustavila postopek na sodišču.Kljub odločitvi sodišča pa bodo starši, katerih otroci ne nosijo mask, še naprej prejemali poziv na sodišče in kaznovali otroke, čeprav je za zdaj jasno, da bi bili v primeru, če bi se pritožili na sodišče, postopki ustavljeni.Prejeli smo najnovejšo okrožnico šolskega ministrstva, v kateri pojasnjujejo ravnateljem, da kljub precedenčni odločitvi višjega sodišča v Kopru odlok o nošenju mask še vedno velja in da se zadeva za ravnatelje ni spremenila. Učiteljem svetujejo, da v primeru, ko učenci ne nosijo maske, kot to določa odlok, »starše o tem obvestijo in jim pojasnijo, da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja mask predlagala vlada in da šola ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka«. V primeru, da otrok kljub temu ne bo nosil maske, pa je ravnatelj dolžen podati obvestilo inšpektoratu za šolstvo in šport oziroma predlog za začetek postopka o prekršku.Učencem, ki so šoloobvezni, se sodelovanju pri pouki ne sme prepovedati, čeprav ne nosijo zaščitne maske.