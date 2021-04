Ravnateljica prijavila otroka, ker ne nosi maske, mater pozvali na sodišče

Pošta, prispela v nabiralnik 1. aprila. FOTO: Osebni arhiv

Sodišče v Weimarju prepovedalo zahtevo po nošenju mask v šolah

Nošenje mask zapoveduje odlok, ne zakon?

Ravnatelji so dolžni inšpektorat za šolstvo obvestiti, če otroci ne upoštevajo odloka o nošenju mask v razredu, a mati devetošolca meni, da bi v njihovem primeru ravnateljica ravnala drugače, saj kot pravi, niso vsi ravnatelji enako strogi pri tej zahtevi. FOTO: Leon Vidic, Delo

Logarjeva meni, da zaradi nošenja mask nimamo pomanjkanja kisika

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Pred dnevi je mati otroka, ki obiskuje 9. razred, v razredu pa ne nosi po odloku zaščitne maske, prejela na dom dopis s sodišča, da je inšpektorat za šolstvo izvedel postopek zoper njo kot starša. »Nisem presenečena, pač upoštevali so navodila, kakršno pač so, a menim, da bi lahko razredničarka oziroma ravnateljica izvedla drugačen postopek in ne preko sodišča,« nam je povedala mama, ki ne želi biti imenovana.Ko je vlada marca odločila, da morajo učenci višjih razredov tudi v razredih nositi maske, sta starša v šolo sporočila, da kot skrbnika otroku ne dovolita nositi maske v razredu. »Prvi teden je bilo vse v redu, nato pa me je ravnateljica obvestila, da bodo dali na inšpektorat prijavo.«Družina je dopis s sodišča prejela 1. aprila, v njem pa piše, da je Inšpektorat za šolstvo iz osnovne šole, ki jo obiskuje otrok, 18. februarja, ko maske v učilnicah še niso bile obvezne, so pa bile obvezne na hodnikih in skupnih prostorih, prejel pisno prijavo zaradi storitve prekrška po zakonu o nalezljivih bolezni zoper njenega mladoletnega otroka. Kot zakonita zastopnika so ju seznanili, da so zaradi nenošenje maske v skupnih prostorih in v razredu podali obtožilni predlog na okrajno sodišče.Zakaj otrok ne nosi maske? »Poglavitni razlog je, da je škodljiva na dolgi rok, saj bi jo bilo treba na dve uri menjavati, tega pa nihče ne počne. Prav tako ima dolgotrajno vsakodnevno nošenje po mojem prebiranju raziskav številne negativne posledice, ki se kažejo na telesnem in duševnem zdravju. Še sama imam stisko in me maska tišči, ko jo nosim za v trgovino, pa sem rekorder v nabavljanju, otrok pa jo mora nositi v šoli več ur.«Mati dodaja, da na tem mestu izpostavlja najnovejšo nemško razsodbo, kjer so bili pred nemškim sodiščem v primeru družine v Weimarju prvič predstavljeni dokazi o znanstveni smiselnosti in nujnosti predpisanih protikoronskih ukrepov. Izvedenci so bili priznani higienik, psiholog in biolog. Sodišče je razsodilo, da je dvema šolama iz Weimarja šolama prepovedano, da od učencev zahtevajo kakršno koli zaščito pred usti in nosom. Mati , ki je sodno zadevo sprožila za svoja dva sinova (8 in 14 let) je trdila, da sta otroka s tem fizično, psihološko in pedagoško ogrožena.Kazen, ki lahko starša v slovenskem primeru doleti, je od 400 do 4000 evrov, a kot prav mati, je zdravje otrok na prvem mestu, ne glede na ceno. Družina je najela odvetnika in upa, da se bo zadeva pred sojenjem razrešila z dialogom, se ji pa zdi, kot nam je dejala, da se bo primer zavlekel.Nekaj vprašanj smo prek elektronske pošte dvakrat poslali na osnovno šolo ravnateljici, a odgovora nismo prejeli.Mati meni, da je zakon o nalezljivih bolezni luknjičast in sporen, o čemer ima pri sebi tudi pravno mnenje odvetnice na 12 straneh. Argumentira, da je zakon nad odlokom, nošenje mask pa zapoveduje odlok. Prav tako naj bi zakon o nalezljivih boleznih posegal v pravice otrok, ki so z ustavo varovane, dolgotrajno vsakodnevno nošenje maske pa da ima številne negativne tudi zdravstvene posledice in pomeni resno oviro pri socialnih stikih.V inšpektoratu za šolstvo so nam dejali, da če učenci ali dijaki zaradi odločitev staršev ne nosijo maske, z obveznostjo seznanijo starše in jim pojasnijo, da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna komisija ministrstva za zdravje in da je obveznost nošenja določil odlok, ki ga je sprejela vlada, zato ravnatelj ali pedagoški delavec ne moreta presojati strokovnih ukrepov. Če starši učenca takšne razlage ne sprejmejo, jih mora vodstvo šole seznaniti, da so dolžni, tudi zaradi varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na podlagi zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona.Mati dveh otrok je prepričana, da bi lahko ravnateljica ukrepala drugače in otroka ne prijavila inšpektoratu. Kot pravi, ve, da obstajajo podobni primeri po slovenskih šolah, a ponekod ravnatelji primerov ne prijavijo. V zakonu o obvezni nošnji mask je zapisana tudi izjema o nenošenju mask, pravijo na inšpektoratu za šolstvo. »Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.« Toda mati za zdravega otroka ne želi zdravniškega potrdila, da je zdrav. Poudarja, da se ji zdi prav, da vsakdo skrbi za svoje telo in ima možnost, da se odloči, ali bo masko nosil al ne, da pa se ji zdi neumno, da če je otrok zdrav, da nosi masko.Maske so v razredih za otroke od 6. razreda naprej obvezne od 8. marca. Vodja svetovalne skupineje že večkrat ponovila, da so se za ukrep odločili, ker da je učinkovit in da se tveganje okužbe skoraj izniči. Glede škodljivosti mask za otrok, pa Logarjeva meni: »Če nosimo masko, ne bo naša kri nič manj oksigenirana in naši možgani ne bodo prav nič slabše delovali. Mnenje, da bi imeli zaradi mask otroci pomanjkanje kisika, je skrb, ki ni upravičena, in lahko rečemo, da tudi otroci, ki imajo težave s srcem, ki imajo kronične pljučne bolezni, z nošnjo kirurške maske ali maske iz blaga ne bodo ogroženi, tudi če bodo imeli masko nameščeno dalj časa.«Na sodišču v tem trenutku čaka tudi ustavna presoja ustavnosti odloka glede nošenja mask v šoli, ki jo je vložila skupina staršev.