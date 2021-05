Ne odpirajte šampanjcev, »če bo vlada sprejela to, maske pridejo nazaj«

Teršek: Maske lahko pridejo nazaj

Višje sodišče v Kopru je ta teden ustavilo postopek zoper moškega, ki mu je bil zaradi neuporabe zaščitne maske izdan plačilni nalog. Odlok, ki določa obvezno nošenje maske, presega napotitev iz zakona o nalezljivih boleznih, ki je podlaga za ta odlok, je odločilo sodišče v sodbi, na katero so opozorili nekateri pravniki na spletnih omrežjih.Ustavni pravnikje po odločitvi sodišča dejal, da prekršek zaradi nenošenja obrazne maske ne obstaja, zato je tudi globa zanj nična. »Prekršek zaradi maske, kot je to ugotovilo in potrdilo tudi VS KP, pravno ne obstaja. Izrečene globe so nične. Vse bodoče globe so nične. Kaznuje se ravnanje, ki pravno ni prekršek,« nam je v torek pojasnil Teršek. In prav to se lahko zapiše v zahtevo za sodno varstvo ali v pritožbo – s sklicem na sodbo VS KP.A že zvečer je Teršek pozval ljudi, naj ne odpirajo prehitro šampanjcev. »Če bo oblast sestavila in sprejela nove pravne predpise, ki bodo vsebinsko v skladu z obrazložitvijo sodbe Višjega sodišča v Kopru, bodo maske prišle nazaj. /.../ In se bo spet čakalo na ustavno sodišče, da se odloči in odloči... in na vse ostalo,« opozarja.Po njegovih besedah je temeljni problem prav Zakon o nalezljivih boleznih in njegov neprebavljivi 39. člen. »O ustavnosti tega člena ustavno sodišče že eno leto ne odloči. Več kot eno leto. Potrebovali bi - realno - največ 7 minut,« je ustavni pravnik zapisal na Facebooku.