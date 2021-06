Del poslancev bi odprl nekatere trgovine ob nedeljah

Nepovezani poslanci želijo razširiti izjeme trgovin, ki bi lahko obratovale ob nedeljah. S predlogom novele zakona o trgovinah bi mednje med drugim dodali prodajalne v hotelih, kampih in turistično informacijskih centrih ter prodajalne ob pokopališčih, ki ponujajo izdelke za urejanje grobov. Izpostavljajo, da morajo biti posegi države v svobodno gospodarsko pobudo sorazmerni.



Predlog novele zakona o trgovini je poslanska skupina nepovezanih poslancev s prvopodpisanim Branislavom Rajićem že vložila v parlamentarno proceduro. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so pri pripravi sprememb izhajali iz težav, s katerimi se številni trgovski in turistični ponudniki ubadajo zaradi posledic zadnje sprejete novele, ki je prepovedala odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih ter po oceni predlagateljev uvedla preozek nabor izjem.



Po septembra lani sprejeti noveli trgovec obratovalnega časa prodajaln ne sme določiti ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Nepovezani poslanci so ob tem spomnili, da se je več déležnikov zaradi te novelo obrnilo na ustavno sodišče, a je to aprila letos sklenilo, da zakonski akt ni v neskladju z ustavo.

»S spremembo nad negativne gospodarske posledice«

V poslanski skupini nepovezanih poslancev so prepričani, da morajo biti posegi države v svobodno gospodarsko pobudo sorazmerni, skrbno premišljeni in da v vsakem primeru pretirano ne krhajo socialnega dogovora ter ne povzročajo pretiranih negativnih gospodarskih posledic.



Predlog še določa, da se lahko obratovalni čas določi brez omejitev ne samo v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki imajo površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, temveč tudi v prodajalnah, ki sodijo med izjeme in ki predstavljajo kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov (kot so gostinski lokali, čakalnice ipd.), in skupaj presegajo omenjeno kvadraturo.



S tem se po oceni nepovezanih poslancev odpravlja težave, ki so se pojavile predvsem na letališčih ter železniških in avtobusnih postajah. Manjšim družinskim prodajalnam predlagana novela omogoča, da lahko delo ob nedeljah in dela prostih praznikih opravljajo tudi družinski člani samostojnega podjetnika posameznika ter družinski člani zakonitega zastopnika pravne osebe, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: