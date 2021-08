Dajo 500 € na noč, pa ne morejo spati

Piranski župan Đenio Zadković že dlje opozarja na čezmerni nočni hrup, ki prihaja iz nekaterih portoroških gostinskih lokalov. Na terasah se vrti glasna glasba, kar pa veliko občanov in turistov zelo moti. Zadković, ki slednje razume in se zaveda, da poglaviten prihodek v občinsko blagajno prihaja z naslova turizma, je odločen, da bo težavo, ki se vleče vrsto let, rešil: »Hotelirji so nas seznanili s težavami, ki jih imajo zaradi preglasne glasbe. Precej gostov sicer pohvali naše kraje, hotele in ponudbo, a se ne bodo več vrnili, ker navajajo, da jim je nočni hrup uničil dopust, nekateri...