Dajanje daril za nezakonito posredovanje: to očitajo Golobu, ovadba sledi očitkom Bobnarjeve

Specializirano državno tožilstvo je na povpraševanje STA glede ovadbe zoper predsednika vlade Roberta Goloba potrdilo, da je ta teden od policije prejelo kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja dajanje daril za nezakonito posredovanje.

Tožilstvo lahko ovadbo zdaj zavrže, lahko jo da v dopolnitev policiji, lahko vloži zahtevo za sodno preiskavo, lahko pa vloži neposredno obtožbo.

Gre za kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Omenjeni odstavek govori o tem, da »kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do šestih let in denarno kaznijo«.

Ovadba sledi očitkom iz izjav Bobnarjeve

Televizija Slovenija je namreč v torek poročala, da je policija, ki je preverjala trditve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju premierja Goloba v delo policije, slednjega kazensko ovadila, ni pa bilo povsem jasno, katero kaznivo dejanje mu očitajo.

Odvetnik Bobnarjeve zavrnil očitke o političnem boju Nadaljnji postopek zoper premierja Roberta Goloba je v pristojnosti državnega tožilca in njegovih nadaljnjih odločitev, medijski pritisk na ta postopek pa je nedopusten, je v popoldanski izjavi zapisal odvetnik Luka Švab, ki zastopa Tatjano Bobnar. Zavrnil je očitke, da se gre Bobnar, ki stoji za svojimi navedbami, politični boj. »Ne glede na vse pretekle diskreditacije ad personam o halucinacijah, natolcevanja, podtikanja in laži - tudi danes jih je bilo veliko izrečenih - moja stranka stoji za vsemi svojimi navedbami, ki jih je zelo obširno predstavila pred parlamentarno preiskovalno komisijo kot tudi pred za to pristojnimi državnim organi in tako bo tudi naprej,« je v izjavi še zapisal Švab.

Zdaj je jasno, kar je sicer predvideval tudi Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, da ovadba sledi očitkom, ki jih je policija preverjala v predkazenskem postopku po izjavah nekdanje ministrice Tatjane Bobnar.

Bobnarjeva je namreč po odstopu s funkcije konec leta 2022 Komisiji za preprečevanje korupcije in tožilstvu naznanila očitke o političnih pritiskih na policijo. »Da bi jaz ostala ministrica, bi moral nekdo izgubiti službo,« je pozneje povedala pred preiskovalno komisijo DZ.

Zaslišanja Goloba pred preiskovalno komisijo DZ še ne bo kmalu V luči kazenskega ovadbe premierja Roberta Goloba so danes v NSi vnovič pozvali k zaslišanju Goloba pred preiskovalno komisijo DZ. A slednjega, kot kaže, še ne bo kmalu. Tik pred obravnavo je vmesno poročilo v zadevi ruskih vohunov, zato v tej fazi niso predvidena nadaljnja zaslišanja, je za STA pojasnil predsednik komisije Aleš Rezar (Svoboda). Zdaj bodo namreč v prvem možnem terminu po oktobrski redni seji DZ vmesno poročilo obravnavali člani preiskovalne komisije. Po predstavitvi vmesnega poročila v DZ pa bo preiskovalna komisija nadaljevala z začetim delom na področju dela urada za preprečevanje pranja denarja. »Vse ostale zadeve bodo prišle na vrsto zatem,« je še dodal Rezar.

Ob tem je Zdolšek ocenil, da gre za posamezne izjave, na eni strani Bobnarjeve, na drugi pa predsednika vlade, ki očitke zanika. Da stoji za svojimi besedami, pa je za Televizijo Slovenija dejala Tatjana Bobnar.