Opozicija na nogah: Golob se zapleta vsakič, ko stopi pred kamere

V NSi po kazenski ovadbi zoper premierja Roberta Goloba in njegovem prvem odzivu ocenjujejo, da se premier zapleta vsakič, ko stopi pred kamere. Vprašanje je, katerim njegovim besedam sploh še verjeti, menijo in poudarjajo, da si država zasluži predsednika vlade, ki bo verodostojen. Goloba pa pozivajo, naj priča pred preiskovalno komisijo DZ.

Podpredsednica in poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je v današnji izjavi za medije spomnila, da v teh dneh mineva eno leto od pričanja nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje sume političnega vplivanja na delo policije.

»Obtožbe so bile takrat zelo konkretne in zelo jasne, pa tudi dovolj močne, da bi pričakovali, da bo predsednik vlade takoj po tem pričanju, kot je obljubil, tudi stopil pred kamere in povedal svojo resnico. Zaradi ljudi, ne zaradi poslancev, kajti funkcijo, ki jo opravlja, opravlja za ljudi in ljudje mu morajo zaupati,« je dejala.

Ima Golob težave s spominom?

V NSi ocenjujejo, da si tega zaupanja premier doslej ni zaslužil. Po njihovi oceni pa je ob kazenski ovadbi, ki jo je po očitkih nekdanje ministrice za notranje zadeve Bobnarjeve o vmešavanju v delo policije ta podala zoper njega, povedal nekaj stvari, ki »ponovno mečejo slabo luč nanj oziroma na njegov spomin«.

Čadonič Špeličeva je tako izpostavila, da je premier Golob v svojih izjavah navajal, da sta se z Bobnarjevo srečala dan pred imenovanjem vlade, danes pa je dejal, da je Bobnarjeva še pred volitvami, v času, ko je bila zaposlena na policiji, iskala kontakt z njim in bila dvakrat pri njem na lastno pobudo.

»Kako naj zdaj verjamemo in katerim besedam naj verjamemo? Govorimo o najvišji politični funkciji v državi. Nihče se nima pravice izmikati organom pregona in ne ljudstvu, ki zasluži resnico. Država si zasluži predsednika vlade, ki je verodostojen,« je poudarila Čadonič Špeličeva.

Bo vendarle pričal pred parlamentarno komisijo?

Tako pričakujejo, da se bo predsednik vlade zdaj vendarle odločil pričati pred omenjeno parlamentarno komisijo, predsednika slednje pa pozivajo, naj ga tudi povabi na zaslišanje. Poslanka Čadonič Špeličeva, sicer tudi članica komisije, bo predsednika komisije danes k temu pozvala tudi pisno, je napovedala.

Obenem je še ocenila, da je čas, da se izve resnica o nosilcih najvišjih političnih funkcij v državi. Pri tem po njenih besedah glavno vprašanje ni Tatjana Bobnar, ki je danes že nekdanja ministrica, pač pa »nas mora zanimati vzrok, zakaj je bivša ministrica in kakšno vlogo je pri tem imel predsednik vlade«, je sklenila.

Hojs ostro nad premierja

V največji opozicijski stranki SDS se medtem na kazensko ovadbo predsednika vlade še niso odzvali. Je pa Aleš Hojs na omrežju X izrazil prepričanje, da je bil včerajšnji dan za Goloba precej naporen. Še več, premierja je označil celo za »lažnivega narciska«.