Goloba so kazensko ovadili

Policija je po informacijah portala 24ur kazensko ovadila predsednika vlade Roberta Goloba. Ovadili so ga v povezavi z obtožbami o vmešavanju v delo Policije. Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je vložitev kazenske ovadbe za portal potrdil.

Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je decembra 2022 Komisiji za preprečevanje korupcije naznanila očitke o političnih pritiskih na Policijo. Kot je kasneje povedala na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, je bila deležna pritiskov s strani premierja Goloba.

Predsednika vlade so ovadili v povezavi z obtožbami o vmešavanju v delo Policije. FOTO: Justin Tallis/afp

»Golob je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva, zato, ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v policiji. Še celo več, zato, da bi jaz ostala ministrica, naj bi moral nekdo izgubiti službo. V bistvu je izhajal stališča, da lahko to zahteva od mene zato, ker je on predsednik vlade, na kar pa kot ministrica seveda nisem mogla pristati,« je poudarila.

Bivša notranja ministrica je decemnbra 2022 med razlogi za napovedan odstop navaja, da premier Robert Golob ni želel potrditi članov njene ekipe. Zavrnil je predlog za imenovanje šefa policije Boštjana Lindava na to funkcijo s polnim mandatom, povrnitev zaupanja pa naj bi pogojeval tudi z »odpustitvijo določene osebe iz policije«, je takrat razkrila.