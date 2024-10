Robert Golob po ovadbi potunkal Tatjano Bobnar: »To je politični boj užaljene političarke«

Poročali smo, da je Policija kazensko ovadila predsednika vlade Roberta Goloba. Ovadili so ga v povezavi z obtožbami o vmešavanju v delo policije. Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je vložitev kazenske ovadbe potrdil, a je prepričan, da v Golobovih izjavah ni elementov kaznivega dejanja.

Tudi premier je na tiskovni konferenci vse navedbe zavrnil. »V teh dneh minevajo tri leta od »zaplinjanja« Ljubljane in najhujšega teptanja človekovih pravic v zgodovini samostojne Slovenije. In v tem času sem edini politik, ki je bil ovaden, ker naj bi se vmešaval v policijo, jaz. Verjamem v pravno državo, zato bom na vse očitke odgovoril in jih zavrgel po pravni poti,« je dejal.

Golob pričakuje, da bo enako kot v primeru aretacije ruskih vohunov, tudi zdaj uspešno ovrgel vse očitke.

Izrabljeni v preteklosti

Premierju »se zdi bizarno«, da se mora danes pogovarjati o tem, je dejal.

»V celoti zavračam vse očitke, ne nazadnje je šlo za pogovor dveh politikov med seboj. Ti pogovori so bili v preteklosti že izrabljeni,« se navezuje na primer z ruskima vohunoma. »Pričal bom, ko dobim vabilo, danes se odzivam na proces, ki ga pelje policija. Že v primeru ruskih vohunov se je izkazalo, da je šlo za čisto laž - to niso moje besede, to je dokazano,« je navedel.

Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sta na zaprtem delu preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v policijo, pričala o tem, da naj bi Golob vplival na prestavitev datuma aretacije domnevnih ruskih vohunov.

»Tatjana Bobnar je bila tista, ki je še v času pred volitvami, ko je bila zaposlena v policiji, iskala kontakt z mano in bila pri meni dvakrat na lastno pest. Sama je govorila o janšistih, s katerimi bo očistila policijo, ona je bila tista, ki je uporabila izraz janšisti. Doslej so se vsi njeni očitki, pri katerih sem imel možnost, da sem se nanje odzval popravni poti, izkazali za laž.«

»To je politični boj užaljene političarke,« je še dejal.

Spomnimo. Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je decembra 2022 Komisiji za preprečevanje korupcije naznanila očitke o političnih pritiskih na Policijo. Kot je kasneje povedala na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, je bila deležna pritiskov s strani predsednika vlade.