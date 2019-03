Zaradi hitrosti napredovali

Lani, ob 140-letnici, so z dvema avtolestvama postavili slavolok, pod katerim je potekala parada gasilcev in glasilk ter preostalih enot, ki delujejo v CZ občine Logatec. FOTO: PGD Dolnji Logatec

Letos so dobili koncesijo za posredovanje na cesti. FOTO: PGD Dolnji Logatec

LJUBLJANA – Na Slovenskih novicah v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije iščemo naj prostovoljno gasilsko društvo, v Sloveniji jih je približno 1300.Šestčlanska komisija je izbrala po pet finalistov iz vsake skupine; predstavili jim bomo v našem časopisu in na spletni strani www.slovenskenovice.si, potem pa ste na vrsti vi, dragi bralke in bralci: med 22. marcem in 3. aprilom 2019 boste z glasovnicami, objavljenimi v našem in vašem časopisu pa tudi na spletni strani promo.delo.si/gasilskodrustvo, izglasovali končnega zmagovalca v posamezni skupini.Naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD do druge kategorije ter naj prostovoljno gasilsko društvo v skupini PGD od tretje do pete kategorije bomo z vašo izdatno pomočjo slovesno razglasili 5. aprila 2019, in sicer na veličastnem koncertu Slovenskih novic na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.Gasimo ogenj, rešujemo življenja, prižigamo iskre upanja piše na spletni strani PGD Dolnji Logatec, ki deluje že 141 let in ima 161 članov. Najstarejši je star 95 let, najmlajši sedem, nam je povedal predsednik dolnjelogaških gasilcevin še, da je operativnih članov, torej tistih, ki hodijo na intervencije, 64. Imajo okoli 30 aktivnih gasilk in tudi za podmladek je poskrbljeno, imajo 44 članov mlajših od 16 let.Na leto opravijo od 80 do 100 intervencij, v sušnih poletjih se lahko njihovo število poveča tudi zaradi požarov ob železnici, nam je povedal Korenč. »Letos smo dobili koncesijo za posredovanje na cesti in smo samostojni,« je dejal. »Zaradi hitre odzivnosti in strokovnega dela smo letos postali gasilska enota širšega pomena.«Gasilske enote širšega pomena opravljajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih in železniških predorih, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah pa tudi druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena. »Smo delavni in enotni,« je še poudaril predsednik Korenč ob prijavi.PGD Dolnji Logatec se udeležuje vseh državnih in regijskih tekmovanj v okviru GZS, tudi sami organizirajo gasilska tekmovanja, vsako leto priredijo gasilski reli, ki se ga navadno udeležijo ekipe gasilskih društev logaške in sosednjih občin ter pobratenih društev.Vsako leto maja organizirajo regijsko tekmovanje, predvsem za notranjsko regijo, a se ga radi udeležijo tudi gasilci od drugod. PGD Dolnji Logatec ima pet vozil, najstarejše je iz leta 2002, in prav ta jim nagaja, natančneje – nagaja obrabljen menjalnik, treba ga bo popraviti. In prav za to bi porabili nagrado, če bi zmagali.