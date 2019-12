Umazani pulti, plesen v hladilniku, zamaščene nape: 28 slovenskih gostiln zaprli

Umazani pulti, plesen v hladilniku, zamaščene nape

Inšpektorji uprave za varno hrano so letos do začetka novembra pregledali 951 gostiln. V četrtini so odkrili nepravilnosti, 28 so jih tudi začasno zaprli, so poročali v oddaji 24ur.Stanje v slovenskih gostilnah je letos veliko boljše kot lani, ugotovitve uprave za varno hrano povzema portal. Največ kršitev še vedno zaznajo na področju higiene, kjer se v lokalih pogosto pojavljajo umazani pulti, plesen v hladilniku, ostanki hrane ali zamaščene nape. Največ nepravilnosti je bilo v zvezi z umivalniki, ki niso delovali ali so bili denimo založeni, je pojasnila glavna inšpektoricaPreberite še:Inšpektorji so izdali 239 ureditvenih odločb, 28 gostiln so začasno zaprli. V praksi to pomeni, da lahko vrata znova odprejo, ko so nepravilnosti odpravljene. Večinoma so gostinci to že storili.