Tako je o usodi Jankovića odločilo sodišče

Sodni dan na Štajerskem: močan veter ruši vse pred seboj

MARIBOR – Številni štajerski gasilci so po burni noči še vedno na terenu, saj močan veter še vedno odkriva strehe in ruva drevesa. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je dopoldne močan veter, ki ogroža življenje in premoženje ljudi,