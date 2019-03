Svež veter v Izoli

Hotel Haliaetum prenavljajo

Hotelska soba po prenovi

Izola je priljubljeno letovišče.

Ponudba San Simona bo nadgrajena v konceptu do družin prijaznega hotela.

Plaža v Simonovem zalivu

Izola očara prav vsakega obiskovalca, saj ta med sprehodom po skrivnostnih ulicah pozabi na čas. O zgodovini kraja pričajo pri Simonovem zalivu v morju potopljeni ostanki nekdanjega pomola iz rimskega obdobja. Prvotno naselje je bilo postavljeno južneje od zdajšnjega. V času preseljevanja ljudstev je bilo uničeno, prebivalci pa so se zatem ustalili na nekdanjem otoku ter postavili Izolo. Prvič je omenjena leta 972.Zaradi blagodejnih vplivov sredozemskega podnebja in morja je Izola priljubljeno mestece in letovišče za vse generacije 365 dni v letu. Še posebno izstopa hotelsko naselje San Simon v bujnem sredozemskem zelenju, v neokrnjenem kotičku slovenske obale, na kraju, kjer so še danes vidni ostanki antičnega pristanišča Haliaetium iz rimskih časov.San Simon Resort sestavljajo hotel Haliaetum in depadanse Mirta Korala, Palma, Sirena, Perla in Park. V hotelu Haliaetum sta notranji bazen z ogrevano morsko vodo in fitnes, v depadansi Mirta pa center dobrega počutja Wellness & Spa Mirta. V resortu so na voljo dve restavraciji, bar na plaži, dve dvorani in dve seminarski sobi, primerni za organizacijo večjih pogostitev, kot so poroka, sprejemi, plesne in glasbene prireditve in podobno.Do začetka poletne sezone je sicer še daleč, a v San Simon Resortu razmišljajo dolgoročno, zato so se odločili za celovito prenovo hotela Haliaetum, ki bo goste pričakal v popolnoma novi in sveži podobi. Prenovili bodo vse sobe s kopalnicami in balkoni, recepcijo in notranji bazen.Prenavljajo tudi depandanso Sirena. Prenova objektov je skladna s sodobnimi hotelskimi trendi, ki sledijo družinskemu standardu bivanja. Pri tem se povečuje tudi število ležišč v obeh objektih. Prenovljeni hotel in depandansa bosta prve goste sprejela že konec marca letos.Poleg namestitvenega dela delno prenavljajo glavno restavracijo San Simon, gostinski lokal Bistro tik ob morju in tobogan. Ponudba San Simona bo nadgrajena v konceptu do družin prijaznega hotela.S prenovo hotela in počitniško ponudbo bodo zagotovili udobje bivanja družin, na razpolago bo kar 32 družinskih sob, gostom bodo na voljo do družin prijazne storitve za različna doživetja otrok in oddih staršev, tudi otroški meniji, kotički, zunanja igrala, mini klubi in po naročilu v sobah osnovne potrebščine za nego otrok.