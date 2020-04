Prižgan rdeč alarm, ponekod že nevihte

Nad severom so že posamezne nevihte. FOTO: Arso

Burja do 120 km/h

Kakšno je vreme pri vas? Pišite nam in pošljite fotografije.

Proti večeru so se na severu države začele pojavljati prve napovedane nevihte. Agencija za okolje (Arso) je za Koroško, Podravje in Savinjsko prižgala rdeč alarm zaradi velike verjetnosti pojava toče (vmes so alarm znižali).Na meji med Avstrijo in Slovenijo severno od Dravograda je proti večeru nastala prva nevihta, poroča Neurje.si. Drugod na severovzhodu Slovenije so se že popoldan lokalno pojavljale manjše plohe.V delu Koroške in Štajerske se pojavljajo tudi nevihte z nalivi, ki jih ponekod spremlja tudi sodra. V Prekmurju in Podravju dežuje, neviht tam več ni pričakovati.V prihodnjih urah bo v severni in vzhodni Sloveniji pretežno oblačno. Nekaj padavin bo postopno nastalo tudi bolj proti osrednji Sloveniji. Možna je še kakšna manjša, kratkotrajna nevihta.Zvečer se bodo krajevne plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, večinoma suho bo ostalo na Primorskem. Ponoči bo ponekod v notranjosti Slovenije občasno še deževalo, do jutra bo dež večinoma ponehal. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija.V ponedeljek bo sprva oblačno, predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo lahko še kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo zlasti na severovzhodu oblačnost trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.Od ponedeljka zvečer do torka popoldne bo burja na Primorskem na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost od 100 do okoli 120 kilometrov na uro.V torek bo sončno, nekaj oblačnosti bo predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Veter se bo nekoliko okrepil. V sredo bo precej jasno. Še bo vetrovno. V četrtek bo pretežno jasno. Veter se bo umiril. Od četrtka do nedelje se bo nadaljevalo suho vreme. Od petka do nedelje se bo veter obračal na zahodno smer, pritekal bo postopno toplejši zrak. Najvišje temperature okoli 20 stopinj Celzija in malo čez. V začetku prihodnjega tedna bo nekaj možnosti za padavine, a zaenkrat ne kaže na omembe vredno količino, še napovedujejo na Arsu.