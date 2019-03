Popoviču zaradi oprsja Carlove šest mesecev pogojne

KOPER – Koprsko sodišče je danes nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča zaradi kaznivih dejanj razžalitve in žaljive obdolžitve v zvezi z izjavami na račun novinarke Eugenije Carl obsodilo na šest mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, je potrdil odvetnik Aleš Štravs. Obenem je sodišče Carlovo oprostilo nasprotne kazenske tožbe.



Sodba se nanaša na izjave, ki jih je Popovič kot župan dal na račun oprsja Carlove leta 2013 in v zvezi s katerimi je že ljubljansko okrajno sodišče pred meseci Popoviču naložilo 3500 evrov odškodnine.



Carlova je leta 2014 vložila še zasebno kazensko tožbo, koprsko okrožno sodišče pa je danes Popoviča spoznalo za krivega v vseh točkah, je za STA potrdil zagovornik Carlove, odvetnik Aleš Štravs. Za dve kaznivi dejanji razžalitve je sodišče nekdanjemu županu določilo po mesec in 15 dni zaporne kazni ter za kaznivo dejanje žaljive obdolžitve štiri mesece zaporne kazni, nato pa določilo enotno pogojno zaporno kazen šestih mesecev s preizkusno dobo dveh let.



Sodba pričakovana

Obenem je sodišče Carlovo v nasprotni kazenski tožbi oprostilo obtožbe, da naj bi Popoviča razžalila z izjavo, ki jo je v odziv na županove izjave dala za enega od lokalnih medijev.



Sodba je pričakovana, vendar je po odvetnikovem mnenju težko govoriti o zadovoljstvu glede na to, da je od vložitve zasebne tožbe minilo že nekaj let. Predvsem gre po njegovih besedah za to, da je bilo s sodbo Carlovi dano neko zadoščenje oziroma »priznanje, da v tej državi veljajo neka merila, prek katerih se ne sme«.



Sodba sicer še ni pravnomočna, Štravs pa je pojasnil, da je Popovičev zagovornik že napovedal pritožbo.