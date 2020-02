Popoldne do 15 stopinj, zjutraj pa se pripravite na šok

V začetku tedna bo lahko deževalo

Desetdnevna napoved. FOTO: Getty Images, Istockphoto

Sodeč po napovedih Agencije RS za okolje, nas čaka čudovit petkov dan, vsaj z vremenskega vidika. Danes bo pretežno jasno, dopoldne je bilo nižinah še nekaj nizke oblačnosti. Popoldne bo ponekod zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 10 do 15 °C.Jutri bo pretežno jasno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 13 °C.V nedeljo bo še večinoma sončno. Zapihal bo jugozahodnik, v hribovitih krajih na zahodu se bo zmerno pooblačilo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Od srede naprej pa bo spet prevladovalo sončno vreme. Prihodnjo nedeljo bodo temperature ponekod dosegle tudi do 16 stopinj Celzija.