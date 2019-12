Policisti preprečili, da bi skuhal jazbeca

Po povoženju divjadi je treba poklicati 112.

iz romskega naselja Dobruška vas je bil obsojen zaradi očitkov, da je 11. avgusta 2017 v lovišču Lovske družine Škocjan ulovil jazbeca, ju pobil s palico, naložil v golfa in odpeljal domov. Gre za kaznivo dejanje nezakonitega lova, zaradi česar je bil na novomeškem okrajnem sodišču obsojen na pogojno kazen štiri mesece zapora v preizkusni dobi treh let, Lovski družini Škocjan pa bi moral plačati 700 evrov škode.Ker sodišče ni imelo podatka, da je Brajdič kaj plačal, je bil že razpisan narok, na katerem bi mu sodnicapreklicala pogojno in ga obsodila na zapor, a Franc, ki je prisopihal na sodišče, je razložil, da se je z lovci dogovoril za obročno odplačevanje. Štiri obroke je že plačal, torej 200 evrov, da je res tako, je podkrepil s potrdili o plačilu.Je pa Brajdič, ki ima doma pet mladoletnih otrok, pred sodno dvorano razložil, da sploh ni kriv, saj jazbecev da ni lovil, ampak je mladiča zagledal povožena na cesti. »Okoli desetih zvečer sva hotela z ženo v pekarno po kruh. Pekarna je bila zaprta, zato sva se odpeljala proti domu v Dobruški vasi, takrat pa sem na cesti zagledal povoženo divjad. Ustavil sem, jazbeca dal v vrečko in se odpeljal domov. Za mano so se takoj pripeljali policisti z marico, saj so me videli, ko sem živali nalagal v avto. Pa so rekli, da sem ju pobil s palico, kar ni res. Resda sem imel pri sebi vejico, ne palico, živali pa sta bili povoženi. Razlagal sem policistom, kaj se je zgodilo, da torej nisem lovil, ampak niso hoteli nič slišati. Rekel sem jim, da gremo cesto pogledat, ki je bila vsa krvava, a zaman. Zdaj sem pa kriv, čeprav nimajo nobenih dokazov,« se je jezil Franc, ki da mu je neki lovec razlagal, da jazbeca ni mogoče kar tako uloviti.No, sam je nameraval jazbeca pripraviti za v lonec, kar so mu preprečili možje postave, je pa zdaj trdno odločen, da ne bo nikoli več pobral nobene povožene živali na cesti. To se tudi sicer ne sme narediti.Če zbijemo divjad ali povoženo opazimo na ali ob cesti, moramo o tem obvestiti center za obveščanje na številko 112. Tam imajo vse potrebne informacije, kako ukrepati, o trku pa bodo obvestili higiensko službo, ki bo poskrbela za odvoz trupla, in upravljavca lovišča, ki bo registriral povoz, kar je pomembno za trajnostno upravljanje v lovišču.