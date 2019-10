Po aferi z denarjem za Gala: Na vesti imajo enak zločin kot pedofili!

LJUBLJANA, MARIBOR – V zadnjih dneh smo Slovenci znova dokazali, da znamo stopiti skupaj. Zgodba malega Krisa, ki potrebuje več kot 2,3 milijona evrov za zdravilo, ki bi mu omogočilo običajno življenje, je bila tista, ki je znova povezala vse dobre ljudi, donirali so veliko več, kot je potrebno. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.