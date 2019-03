On bo nasledil poslanca, ki ga je odnesel sendvič

Nik Prebil. FOTO: LMŠ

LJUBLJANA – Državni zbor je potrdil mandat poslancu LMŠ. Ta bo na poslanskem mestu za preostanek mandatne dobe nadomestil, ki ga je iz poslanskih klopi odnesla afera sendvič.Sklep o kandidatu, ki ima pravico opravljati funkcijo poslanca, je državna volilna komisija posredovala mandatno-volilni komisiji, ki ga je obravnavala na jutranji seji in nato posredovala državnemu zboru.Poslanke in poslanci so mandat Niku Prebilu, ki je doslej delal v službi za stike z javnostjo na ministrstvu za zdravje, potrdili z 59 glasovi za in brez glasu proti.Krajčič je odstopno izjavo podal pred dnevi, potek ko je iz trgovine blizu parlamenta odnesel sendvič, ne da bi ga plačal, kar je pozneje sicer storil, vse skupaj pa označil za družbeni eksperiment. V petek je sicer dejal, da razmišlja o umiku odstopne izjave, vendar je nato ostal pri prvotni odločitvi. Državni zbor se je z njegovim odstopom seznanil v ponedeljek.