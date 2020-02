Ko so ljudje in psi lahko nevarni Slovencem, policija te problematike ne zanika

Policija se vedno odzove

ustrahovanja v zdravstvenih domovih ali na centrih za socialno delo,

prepoved in uživanje ter preprodaja drog,

begi oziroma odhodi otrok in mladoletnic od doma v druga naselja,

streljanje z orožjem, ogrožanje splošne varnosti,

črne gradnje in uzurpacije zemljišč,

potepuški psi, ki niso cepljeni,

neobiskovanje šole, beračenje otrok.

»Policija je v 11 mesecih v letu 2019 opravila 343 preventivnih aktivnosti v romski skupnosti,« to je med drugim odgovoril minister za notranje zadevena poslansko vprašanjeo občutenju (ne)varnosti, ko gre za bivanje blizu Romov.Kot je zapisal Šiško (poslanec SNS), »večina neavtohtonih prebivalcev vzbuja strah in trepet med civilisti« in da bi lahko policija povsod, kjer se ti pojavijo, ustrezno ukrepala v skladu z zakonom o javnem redu in miru.»Policija se ob vsakem večjem nezadovoljstvu skupine državljanov, ne glede na etnično poreklo, odzove s tem, da se udeleži sklicanih sej, sestankov, posvetov, občinskih sosvetov ali drugih delovnih teles, kjer aktivno pristopa k reševanju nastalih okoliščin s tem, ko daje pojasnila, svetuje, razčiščuje dileme, povezane v varnostno situacijo v nekem okolju,« je zapisal minister v odgovoru, da policija skrbno deluje v različnih skupnostih.Pojavlja pa se težava, da lokalne skupnosti niso pripravljene sodelovati. Sicer ministrstvo za notranje zadeve sporoča, da ne pozna termina neavtohtone skupnosti, s katerim operira poslanec. Ta večkrat uporabi tudi izraz cigani (po SSKJ je to slabšalni izraz za Rome). To, da kakovost življenje na območjih, kjer ti živijo upada, pritrjujejo tudi v policiji.Največ težav je na območju PU Novo mesto, PU Ljubljana in PU Murska Sobota, kjer so Romi povzročili že nemalo težav, kot so:Policija navaja, da je bilo po nekaterih podatkih leta 1984 v romskem naselju Žabjek - Brezje približno 220 Romov, danes pa jih tam živi okoli 900. Pozor, tam naj bi bilo preko 30 potepuških (necepljenih) psov.Kaj napoveduje ministrstvo za notranje zadeve, da bodo Slovenci in Slovenke varnejši? Ima načrt, Nacionalni program ukrepov za Rome 2017–2021.