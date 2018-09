FOTO: Na dražbi smo kupovali BMW X4 in odšli z dolgim nosom

ŠENTRUPERT – Dražbe se marsikomu zdijo privlačne, predvsem zaradi cen. Seveda mislimo predvsem sklice drugih dražb, ko se cene v primerjavi s prvo znižajo tudi za več deset odstotkov. Tako smo z zanimanjem spremljali objave sodišč ter na spletnih straneh Ajpes in se odločili, da pokukamo na dražbo terenskega vozila BMW X4 xDrive 20 D AUT (M) (letnik 2015, črne barve, rjavi usnjeni sedeži, 68 tisoč prevoženih kilometrov) v Šentrupertu. Vozilo je bilo zaseženo nekemu avto podjetju iz Velenja.



Izklicna cena na drugi dražbi je znašala 22 tisoč evrov, medtem ko takšnega modela na slovenskih spletnih straneh, kjer se prodajajo rabljena vozila, v tistem trenutku pod 36 tisoč evri ni bilo. Precejšnja razlika, zato smo se odločili prijaviti (kot fizična oseba) in pridobiti izkušnjo več.

Kaj morate vedeti

Za sodelovanje na dražbi je potrebno vplačati varščino. Ta je znašala desetino izklicne cene, torej 2200 evrov. Nakazala se je na račun upravitelja najkasneje tri dni pred dražbo (če je denimo dražba v četrtek, je zadnji dan za nakazilo ponedeljek). Do kdaj se lahko varščina nakaže, da si zagotovite možnost sodelovanja, je jasno specificirano v sklicu dražbe, tako da sledite tistemu navodilu. V našem sklicu je bilo navedeno tudi, da se naj upravitelju dostavi potrdilo o vplačilu varščine in se javi transakcijski račun, na katerega se v primeru neuspeha na dražbi denar vrne. To smo tudi storili.



Dražba je bila sklicana ob 11.30 v Šentrupertu, mi smo na kraj prišli malenkost po 11. uri. Že takoj smo opazili nekaj interesentov, ki so si vozilo ogledovali. Dobro je vedeti, da je vozilo med ogledom odprto, mogoče je sesti vanj, pritiskati gumbe, odpreti prtljažnik, pokrov motorja, pokukati pod podloge, avto prižgati, a na testno vožnjo z njim ne boste šli, ker to enostavno ni dovoljeno.



Druga posebnost, katere se morate zavedati je, da gre za sistem videno-kupljeno. To pomeni, da kljub temu, da vozila ne morete preizkusiti, reklamacij ne bo, ampak boste vse morebitne stroške servisov in popravil »skritih« napak nosili sami. Če sami niste strokovnjaki, je zato najbolje, da s seboj na dražbo pripeljete nekoga, ki se na vozila zares spozna. Sicer tvegate res precej.

Dražitelji so ga kritizirali

Javnosti ponujeni BMW X4, katerega notranjost sesalnik že nekaj časa ni srečal, je imel po podatkih upravitelja prevoženih 68 tisoč kilometrov. Prav na to temo so imeli mnogi interesenti za povedati veliko. Gledali so obrabljenost sedežev in volana, tipali diske, njihovi komentarji pa so bili precej enotni: to vozilo ima vsaj dvakrat toliko kilometrov ali pa pred navedeno kilometrino manjka kakšna enica. To so utemeljevali tudi s tem, da je vozilo uvoženo iz tujine, kjer naredijo v letu dni lahko tudi po sto tisoč kilometrov. Ali to drži, upravitelj ni ugotavljal.



Ne glede na povedano, so interesenti, kakšnih deset do 15 nas je bilo, prevzeli številke in se strinjali s pogoji za sodelovanje na dražbi. Upravitelj nas je ob tem opozoril, v katerem primeru nam varščina ne bo vrnjena. Denimo, da ponudite največ, pa na koncu kupnine ne nakažete. Pa se je začelo, a nikakor tako kot v ameriških dražbah, kjer vse poteka z nadsvetlobno hitrostjo.

Vsega je bilo konec v nekaj minutah

»Kdo ponudi 22 tisoč evrov,« je vprašal upravitelj. Srce je poskočilo, prva roka s številko je skočila v zrak. In tako se je umirjeno ponovilo še nekajkrat, vse dokler cena ni dosegla 29.500 evrov. Prvič, drugič, tretjič. Vozilo je bilo prodano, mi pa smo ostali praznih rok. A bili smo bogatejši za še eno izkušnjo.



Mimogrede, nekaj dni po dražbi se je na spletu pojavil oglas, v katerem je bil BMW X4. Z enakimi specifikacijami, rjavimi usnjenimi sedeži, 73 tisoč prevoženimi kilometri, le z drugimi platišči, ki je novega lastnika iskal za slabih 35 tisoč evrov. Ne trdimo, da gre za vozilo z dražbe, je pa to mogoče. Vsekakor pa lahko rečemo, da bi bil v tem primeru zaslužek, če bo kupec pripravljen odšteti toliko, odličen – več kot 16-odstoten donos ...